ВСУ за ночь сбили 22 из 56 выпущенных Россией дронов

Пять российских дронов ударили по объектам инфраструктуры Украины. В Николаевской области потребители остались из-за атаки без света. В Киеве обломок беспилотника обнаружен на территории детсада.

Российские войска в ночь на четверг, 17 октября, выпустили по украинской территории одну управляемую авиационную ракету Х-59, а также 56 ударных дронов и БПЛА неустановленного типа, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно сообщению, зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях. При этом 22 вражеских беспилотника, как утверждается, были сбиты в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях, 27 - "локационно потеряны" в результате работы средств радиоэлектронной борьбы и еще два вылетели в направлении Беларуси.

В Киеве поврежден жилой дом

В Киеве в результате атаки беспилотников, по данным местных властей, поврежден многоквартирный жилой дом. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал , что на трех этажах дома в Деснянском районе повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат. По его словам, удалось уничтожить все ударные беспилотники, которые заходили на украинскую столицу волнами с разных направлений.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что после вражеской атаки небольшой обломок БпЛА обнаружили на территории детского сада.

Удары пришлись по энергетической инфраструктуре

В Николаевской области российскими войсками атакована энергетическая инфраструктура, сообщил глава местной администрации Виталий Ким . По его словам, часть потребителей остались без света.

В Херсоне 42-летний мужчина госпитализирован со взрывной травмой, ранениями руки и ноги в результате сброса взрывчатки с дрона, сообщили в Херсонской областной военной администрации .