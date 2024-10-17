ВСУ за ночь сбили 22 из 56 выпущенных Россией дронов

ВСУ за ночь сбили 22 из 56 выпущенных Россией дронов17 октября 2024 г.
Российские войска в ночь на четверг, 17 октября, выпустили по украинской территории одну управляемую авиационную ракету Х-59, а также 56 ударных дронов и БПЛА неустановленного типа, заявили Воздушные силы ВСУ.
Согласно сообщению, зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях. При этом 22 вражеских беспилотника, как утверждается, были сбиты в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях, 27 - "локационно потеряны" в результате работы средств радиоэлектронной борьбы и еще два вылетели в направлении Беларуси.
В Киеве поврежден жилой дом
В Киеве в результате атаки беспилотников, по данным местных властей, поврежден многоквартирный жилой дом. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что на трех этажах дома в Деснянском районе повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат. По его словам, удалось уничтожить все ударные беспилотники, которые заходили на украинскую столицу волнами с разных направлений.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после вражеской атаки небольшой обломок БпЛА обнаружили на территории детского сада.
Удары пришлись по энергетической инфраструктуре
В Николаевской области российскими войсками атакована энергетическая инфраструктура, сообщил глава местной администрации Виталий Ким. По его словам, часть потребителей остались без света.
В Херсоне 42-летний мужчина госпитализирован со взрывной травмой, ранениями руки и ноги в результате сброса взрывчатки с дрона, сообщили в Херсонской областной военной администрации.