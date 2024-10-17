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ВСУ за ночь сбили 22 из 56 выпущенных Россией дронов

Евгений Жуков
17 октября 2024 г.

Пять российских дронов ударили по объектам инфраструктуры Украины. В Николаевской области потребители остались из-за атаки без света. В Киеве обломок беспилотника обнаружен на территории детсада.

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Линии электропередач в Украине
ЛЭП в УкраинеФото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

Российские войска в ночь на четверг, 17 октября, выпустили по украинской территории одну управляемую авиационную ракету Х-59, а также 56 ударных дронов и БПЛА неустановленного типа, заявили Воздушные силы ВСУ.

Согласно сообщению, зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях. При этом 22 вражеских беспилотника, как утверждается, были сбиты в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях, 27 - "локационно потеряны" в результате работы средств радиоэлектронной борьбы и еще два вылетели в направлении Беларуси.

В Киеве поврежден жилой дом

В Киеве в результате атаки беспилотников, по данным местных властей, поврежден многоквартирный жилой дом. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что на трех этажах дома в Деснянском районе повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат. По его словам, удалось уничтожить все ударные беспилотники, которые заходили на украинскую столицу волнами с разных направлений.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после вражеской атаки небольшой обломок БпЛА обнаружили на территории детского сада.

Удары пришлись по энергетической инфраструктуре

В Николаевской области российскими войсками атакована энергетическая инфраструктура, сообщил глава местной администрации Виталий Ким. По его словам, часть потребителей остались без света.

В Херсоне 42-летний мужчина госпитализирован со взрывной травмой, ранениями руки и ноги в результате сброса взрывчатки с дрона, сообщили в Херсонской областной военной администрации.

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