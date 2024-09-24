За ночь РФ атаковала Украину 4 ракетами и более 80 БПЛА

В Киеве сообщили, что ВС РФ запустили по территории Украины баллистическую ракету "Искандер-М", две управляемые ракеты X59 / 69 и еще одну ракету, тип которой пока не установлен.

Российские военные в ночь на вторник, 24 сентября, запустили по территории Украины одну баллистическую ракету "Искандер-М" с территории Ростовской области. Из воздушного пространства Брянской области также была произведена атака на Украину с использованием двух управляемых ракет X59 / 69. Еще одна ракета, тип которой пока не установлен, была выпущена российской стороной из Курской области. Такие данные сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram .

Как говорится далее в посте, кроме ракет, Россия задействовала для атак на Украину 81 ударный БПЛА типа Shahed, стартовавший из районов Курска и Приморско-Ахтарска в РФ. Всего радиотехнические войска ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 85 средств воздушного нападения противника, отмечается в сообщении. Уточняется, что основными направлениями удара оказались север и центр Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины", - указывает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Ночью мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в Киевском районе города. "Прилет в Киевском районе города. Предварительно ракета. Попадание в землю на открытой территории, пожар, который тушат работники ГСЧС. Информации о пострадавших пока не поступало", - написал он в Telegram около 4.20 по местному времени. К моменту публикации обновления этих данных на странице Терехова не было.

Ответные удары со стороны Украины

Между тем Минобороны России отчиталось утром 24 сентября в Telegram, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области семь украинских беспилотников. Еще четыре дрона были сбиты над территорией Курской и один - над территорией Брянской области. Немного позже в течение утра пресс-служба российского оборонного ведомства сообщила об уничтожении еще одного БПЛА самолетного типа под Курском.

Как написал утром 24 сентября в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков , за прошедшие сутки в результате обстрелов в селе Архангельское погибли 15-летняя девочка и двое взрослых. По его словам, еще четверо мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения.

"Дети проходят лечение в детской областной больнице, после проведенных операций они находятся в реанимационных отделениях. Если позволит состояние детей, то сегодня планируется транспортировка обоих в Москву в Российскую детскую клиническую больницу. Мужчина и женщина госпитализированы в медицинские учреждения Белгорода - в тяжелом состоянии они находятся в отделениях реанимации. Медики продолжают бороться за их жизни", - говорится в посте губернатора.

По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и повреждений в результате ночной атаки БПЛА на вверенный ему регион нет.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов никаких деталей атаки не привел.