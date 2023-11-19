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ВСУ сообщили, что отодвинули силы РФ на левом берегу Днепра

Даниил Сотников
19 ноября 2023 г.

ВСУ отодвинули российские силы на несколько километров, но у России сохраняется возможность подтягивать резервы и артиллерию.

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Силы ВСУ на берегу Днепра
Силы ВСУ на берегу ДнепраФото: Mstyslav Chernov/AP Photo/picture alliance

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отодвинули российские силы на несколько километром на захваченном левом берегу Днепра, из-за чего минометные обстрелы со стороны РФ теперь не достигают правого берега, заявила руководительница Объединенного координационного пресс-центра cил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в воскресенье, 19 ноября.

По словам Гуменюк, ВСУ отодвинули российские силы на расстояние от 3 до 8 километров "в зависимости от специфики географии и ландшафтного дизайна левого берега". "Уже минометные расчеты не достигают правого берега и поэтому это определенное достижение, которое мы уже можем фиксировать", - сказала она.

По словам Гуменюк, численность российской группировки на левом берегу оценивается в "несколько десятков тысяч" человек, однако точную цифру она не назвала, чтобы "не ориентировать врага".

У России сохраняется возможность подтягивать резервы

"Врага там много, работы у нас тоже", - сказала Гуменюк. У россиян есть возможность обстреливать правый берег из артиллерии, подтягивать к своим позициям резервы, а на место уничтоженных позиций возвращаются другие, более свежие, подчеркнула Гуменюк.

В последние недели украинская армия создала несколько плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области, который контролируют российские войска. В начале ноября ВСУ закрепились в части села Крынки и ближайших лесах, писали OSINT-аналитики и сообщали источники СМИ в российской армии.

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