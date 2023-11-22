ВСУ ударили по военным РФ в ответ на обстрел на Запорожье

В оккупированном Донбассе в результате удара по дому культуры, в котором праздновали День ракетных войск РФ, погибли около 25 человек и ранены около 100. Среди жертв - актриса Полина Меньших.

По данным украинских и российских СМИ, 19 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по дому культуры в оккупированном Россией селе Кумачово Донецкой области, когда там проходил концерт для российских военнослужащих. В среду, 22 ноября, ВСУ подтвердили нанесение удара по 810-й российской бригаде морской пехоты, не указав, однако, дату и место обстрела. "В момент удара оккупанты собрались для празднования так называемого Дня российского артиллериста. Силы обороны Украины оперативно определили место проведения праздничных мероприятий россиян и горячо приветствовали их!" - сообщается в Telegram-канале Стратегического командования ВСУ. Вечером 22 ноября командование Сухопутных войск ВСУ опубликовало в соцсетях видео предположительного момента удара по полному залу во время выступления.

По сведениям агентства УНИАН, в результате удара в День ракетных войск РФ 19 ноября погибли около 25 россиян, еще около 100 человек были ранены. Среди погибших - актриса и режиссер Полина Меньших, выступавшая в момент взрыва. "С огромной болью сообщаем, что Полина Меньших, известная как постановщик одной из версий Последнего Испытания ("Леге Артис"), погибла вчера на выступлении в Донбассе в результате обстрела", - заявил в соцсетях театр-студия "Портал", в котором Меньших поставила один из мюзиклов. Следственный комитет РФ заявил, что начнет расследование по факту гибели актрисы.

Возмездие за удар россиян по военным ВСУ на Запорожье

О нанесении 19 ноября удара по 810-й российской бригаде морской пехоты сообщил в соцсети Facebook и командир подразделения аэроразведчиков "Птицы Мадьяра" 59-й бригады ВСУ Роберт Бровди. По его данным, в рамках праздничного мероприятия российским военнослужащим вручали медали. Бровди подчеркнул, что атака стала возмездием за совершенный две недели назад обстрел военных 128-й отдельной Закарпатской горно-штурмовой бригады, в результате которого погибли 19 украинских бойцов. "За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую. Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма. И вокруг главного госпиталя им. Бурденко", - написал Бровди.

Удар "Искандера" по Запорожской области

По данным украинских военных, ВС РФ 3 ноября нанесли удар ракетой "Искандер-М" по 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде в одном из прифронтовых сел Запорожской области, когда личный состав собрали на торжественное вручение наград по случаю Дню ракетных войск и артиллерии. В результате погибли военнослужащие, а находившиеся на месте инцидента мирные жители получили ранения различной степени тяжести. Представители 128-й бригады подтвердили смерть 19 украинских военных.

Командир бригады Дмитрий Лысюк опоздал на торжественное мероприятие, что спасло ему жизнь. Он прибыл на место через две минуты после взрыва. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трагедии можно было избежать, и сообщил о продолжении расследования, которое должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

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