ВСУ сообщили об уничтожении под Херсоном баржи с военными РФ

На 207-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий воскресенья, 18 сентября (время московское).

++14.20++

ВСУ сообщило об уничтожении в Херсонской области баржи с российскими военными и техникой. В заявлении оперативного командования ВСУ "Юг" говорится, что уничтожение баржи разрушило планы российских войск на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. Потери российской стороны ВСУ оценили в 62 человека и пять единиц бронетехники.

++14.05++

Украинские власти сообщили о стрельбе на улицах оккупированного Россией Херсона. Оперативное командование ВСУ "Юг" в своей сводке утверждает, что оккупационные власти "прибегают к провокациям", устраивают стрельбу на улицах города в попытках обвинить ВСУ в бессмысленных уличных боях среди мирных жителей и ввести под этим предлогом контрдиверсионные меры.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что стрельба в центре Херсона - это "очередное проявление нарастающей напряженности между ЧВК, кадыровцами, военными РФ и ФСБ". "Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны перед бегством делят награбленное, учитывая новости о приближении ВСУ", - заявил Подоляк.

Смотрите также: