ВСУ сообщили, что сбиты все ракеты РФ, летевшие на Киев

Киев был атакован более чем 30 ракетами. По данным украинского командования, все их удалось сбить. Однако падение обломков привело к пожарам и повреждениям домов, ранены 13 человек, в том числе один ребенок.

Украинским силам ПВО удалось сбить все ракеты, выпущенные Россией в ночь на четверг, 21 марта, по Киеву. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, уточнив, что столица Украины была атакована 31 ракетой - 29-ю крылатыми Х-101/Х-555, а также двумя баллистическими "Искандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинжал".

По данным украинского командования, пуски были совершены с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из районов Волгодонска и Энгельса.

Это был первый удар по Киеву за 44 дня. Воздушная тревога продолжалась три часа.

Согласно сообщению Киевской городской военной администрации (КГВА), в результате российского ракетного удара в городе ранены 13 человек, четверо госпитализированы.

В Министерстве внутренних дел также указывают, что среди пострадавших один ребенок. Были эвакуированы 79 человек.

Ранее сообщалось о падении обломков сбитых ракет на здание детского сада в Святошинском районе Киева, а также на крышу дома в Подольском районе, однако, по словам начальника КГВА Сергея Попко, эта информация не подтвердилась .

Вместе с тем Попко заявил, что падение обломков привело к пожарам и повреждениям жилых домов и нежилых построек в трех столичных районах: Подольском, Шевченковском и Святошинском.

Командование польской армии сообщило, что во время массированного ракетного удара по Украине в воздух были подняты истребители Польши и союзников для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

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