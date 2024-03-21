ВСУ сообщили, что сбиты все ракеты РФ, летевшие на Киев

ВСУ сообщили, что сбиты все ракеты РФ, летевшие на Киев21 марта 2024 г.
Украинским силам ПВО удалось сбить все ракеты, выпущенные Россией в ночь на четверг, 21 марта, по Киеву. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, уточнив, что столица Украины была атакована 31 ракетой - 29-ю крылатыми Х-101/Х-555, а также двумя баллистическими "Искандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинжал".
По данным украинского командования, пуски были совершены с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из районов Волгодонска и Энгельса.
Это был первый удар по Киеву за 44 дня. Воздушная тревога продолжалась три часа.
Согласно сообщению Киевской городской военной администрации (КГВА), в результате российского ракетного удара в городе ранены 13 человек, четверо госпитализированы.
В Министерстве внутренних дел также указывают, что среди пострадавших один ребенок. Были эвакуированы 79 человек.
Ранее сообщалось о падении обломков сбитых ракет на здание детского сада в Святошинском районе Киева, а также на крышу дома в Подольском районе, однако, по словам начальника КГВА Сергея Попко, эта информация не подтвердилась.
Вместе с тем Попко заявил, что падение обломков привело к пожарам и повреждениям жилых домов и нежилых построек в трех столичных районах: Подольском, Шевченковском и Святошинском.
Командование польской армии сообщило, что во время массированного ракетного удара по Украине в воздух были подняты истребители Польши и союзников для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.
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