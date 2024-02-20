ВСУ сбили ночью все 23 дрона, запущенных Россией

Во время ночной атаки Россия использовала не только беспилотники, но и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400, а также управляемую авиационную ракету Х-31. Удалось ли их сбить, не сообщается.

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на вторник, 20 февраля, уничтожили все 23 ударных беспилотника типа Shahed, выпущенных Россией с территории Краснодарского края. Об этом сообщили в своем Telegram-канале Воздушные силы ВСУ.

"В результате боевой работы сбиты все 23 "шахеда"в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки российские военные запустили две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области РФ и управляемую авиационную ракету Х-31 с временно оккупированной территории Запорожской области. О том, удалось ли уничтожить эти ракеты, не сообщается.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, а также средства радиоэлектронной борьбы, пояснила украинская сторона.

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