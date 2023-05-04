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Беспилотный летательный аппарат (БпЛА) BayraktarФото: Muhammed Enes Yildirim/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

ВСУ сбили над Киевом потерявший управление Bayraktar

Даниил Сотников
16 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 мая.

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На 436-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 5 мая (время московское).

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В Украине разыскивают более 7 тысяч гражданских и военных, которые числятся пропавшими без вести, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. "Чуть более 7 тысяч человек сейчас мы разыскиваем. Это те люди, чьи родственники обратились к нам - в Офис уполномоченного, для того, чтобы мы начали поиск их родных. Если брать процентно, то это где-то 15% гражданские, а другие - это обращение родных наших военных, которых мы разыскиваем", - сообщил Котенко.

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Воздушные силы ВСУ сбили в небе над Киевом потерявший управление беспилотный летательный аппарат (БпЛА) Bayraktar, сообщило командование воздушных сил Украины. "4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БпЛА Bayraktar. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена. Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", - говорится в заявлении командования.

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, падение обломков спровоцировало пожар на первом этаже четырехэтажного торгового центра в Соломенском районе Киева. Взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекло на площади до 150 квадратных метров, написал Кличко. Пожар на месте падения обломков БПЛА был оперативно потушен.

Хроника событий 4 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 мая 00.00 - 13.59 >>>

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