  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

ВСУ сбили 18 из 23 выпущенных РФ по Украине дронов Shahed

Даниил Сотников
4 декабря 2023 г.

В ночь на 4 декабря российская армия обстреляла Украину дронами Shahed и выпустила одну ракету Х-59.

https://p.dw.com/p/4Zjjp
Сбитый БПЛА типа Shahed
Сбитый БПЛА типа Shahed Фото: Gabriel Romero/ZUMA Press/IMAGO

Российские военные в ночь на понедельник, 4 декабря, выпустил по территории Украины 23 ударных беспилотника типа Shahed-136/131, а также управляемую авиационную ракету Х-59, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Дроны были выпущены с мыса Чауда в аннексированном Россией Крыму, а ракеты - из воздушного пространства Херсонской области. Для отражения атаки были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, сообщили в ВСУ.

Украинские военные сбили выпущенную ракету и 18 из 23 БПЛА. Системы ПВО работали в 9 областях Украины. В ВСУ не сообщили о пострадавших и повреждениях в результате обстрела.

Смотрите также:

Херсон: последствия российской оккупации год спустя