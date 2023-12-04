ВСУ сбили 18 из 23 выпущенных РФ по Украине дронов Shahed
4 декабря 2023 г.
Реклама
Российские военные в ночь на понедельник, 4 декабря, выпустил по территории Украины 23 ударных беспилотника типа Shahed-136/131, а также управляемую авиационную ракету Х-59, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Дроны были выпущены с мыса Чауда в аннексированном Россией Крыму, а ракеты - из воздушного пространства Херсонской области. Для отражения атаки были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, сообщили в ВСУ.
Украинские военные сбили выпущенную ракету и 18 из 23 БПЛА. Системы ПВО работали в 9 областях Украины. В ВСУ не сообщили о пострадавших и повреждениях в результате обстрела.
Смотрите также: