ВСУ сбили 18 из 23 выпущенных РФ по Украине дронов Shahed

В ночь на 4 декабря российская армия обстреляла Украину дронами Shahed и выпустила одну ракету Х-59.

Российские военные в ночь на понедельник, 4 декабря, выпустил по территории Украины 23 ударных беспилотника типа Shahed-136/131, а также управляемую авиационную ракету Х-59, сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Дроны были выпущены с мыса Чауда в аннексированном Россией Крыму, а ракеты - из воздушного пространства Херсонской области. Для отражения атаки были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, сообщили в ВСУ.

Украинские военные сбили выпущенную ракету и 18 из 23 БПЛА. Системы ПВО работали в 9 областях Украины. В ВСУ не сообщили о пострадавших и повреждениях в результате обстрела.

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