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КонфликтыУкраина

ВСУ: РФ вывела в Черное море новый ракетоносец "Калибров"

Анна Неверова
35 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 декабря.

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На 305-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 25 декабря (время московское).

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Россия вывела в Черное море еще один корабль-ракетоносец "Калибров", увеличив их количество до четырех, сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "На сегодняшнее утро было зафиксировано три ракетоносца, один из которых подводный, а вечером к ним присоединился еще один ракетоносец подводный. Общий залп потенциальный на сейчас составляет 24 ракеты типа "Калибр", - заявила Гуменюк поздно вечером 24 декабря.

По ее словам, это может быть как "игрой мышцами и попытками давить своим присутствием", так и "непосредственной подготовкой к массированному ракетному удару". 

Хроника событий 24 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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