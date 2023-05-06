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Запуск ракеты "Калибр" (фото из архива)Фото: Russian Defense Ministry's press service/TASS/picture alliance
КонфликтыУкраина

ВСУ: Россия вывела в Черное море еще 4 корабля с ракетами

Жан Рофе
16 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 мая.

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На 438-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 7 мая (время московское).

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Россия пополнила свою корабельную группу в Черном море еще 4 надводными ракетоносцами, сообщило оперативное командование "Юг". Теперь российские корабли в этом море несут в сумме до 32 крылатых ракет "Калибр", добавила украинская сторона. "На фоне активности стратегической авиации уровень ракетной опасности максимально высок", - подчеркнули военные, призвав жителей Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Хроника событий 6 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 мая 00.00 - 13.59 >>>

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