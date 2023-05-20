ВСУ: Россия подтягивает к Бахмуту спецподразделения

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 мая.

На 451-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 20 мая (время московское).

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Бахмут остается для России главной целью. Сейчас она подтягивает туда ВДВ, мотострелковые и специальные подразделения. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его словам, украинские войска продолжают сдерживать штурмы российских сил, причем Бахмут остается эпицентром боев.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении за сутки произошло 17 боестолкновений, в ходе которых россияне потеряли 92 человека убитыми. Еще 156 россиян получили ранения. Между тем украинские военные за сутки уничтожили в районе Бахмута несколько единиц техники россиян, 13 полевых складов с боеприпасами и сбили 5 беспилотников, указал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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