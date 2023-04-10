  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Разрушения в Бахмуте (фото из архива)
Разрушения в Бахмуте (фото из архива)Фото: Alex Babenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

ВСУ: Россия перешла к тактике "выжженной земли" в Бахмуте

Жан Рофе
6 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 апреля.

https://p.dw.com/p/4PrMI

На 411-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 10 апреля (время московское).

++15.50++

Российские войска днем нанесли авиаудар по Авдеевке, полностью разрушив одну из многоэтажек, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "К счастью, обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались", - написал он в Telegram-канале. Кириленко добавил, что на данный момент в Авдеевке остаются около 1800 человек - "все они ежедневно рискуют собственной жизнью". Он призвал всех гражданских эвакуироваться.

Украина вернула еще 24 ребенка, вывезенных в РФ

++15.25++

В Украину вернулись еще 24 ребенка, вывезенных с оккупированных территорий страны в Россию, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, который их встретил в Херсоне. "Это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили родителям детей 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. Но главное, что теперь дети дома со своими родными", - написал он в Telegram-канале. Прокудин поблагодарил волонтеров благотворительного фонда Save Ukraine, которые добились возвращения детей домой.

++15.00++

Правитель Беларуси Александр Лукашенко (фото из архива)
Александр Лукашенко (фото из архива)Фото: Vladimir Astapkovich/Kremlin/SPUTNIK/REUTERS

Беларуси хотелось бы получить от России "полные гарантии безопасности" на случай нападения, заявил белорусский правитель Александр Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По словам Лукашенко, его недавние договоренности с Владимиром Путиным предусматривают, что в случае агрессии против Беларуси РФ защищает республику как собственную территорию. "Вот такие нам нужны гарантии безопасности", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

++14.30++

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Романа Евдокимова к семи годам колонии строгого режима по статье о дезертирстве в период мобилизации или военного положения, сообщила пресс-служба вышестоящего окружного суда. По данным следствия, Евдокимов "в целях уклонения от прохождения военной службы 24 ноября 2022 года самовольно оставил воинскую часть". Через полтора месяца его задержали сотрудники полиции. В сообщении не уточняется, являлся ли Евдокимов контрактником, добровольцем или мобилизованным. Кроме того, неизвестны причины, по которым мужчина решил сбежать из воинской части.

ВСУ: Россия перешла к тактике "выжженной земли" в Бахмуте

++14.05++

Российские военные в Бахмуте начали применять тактику "выжженной земли", уничтожая "здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии", заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. "Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", - приводит слова Сырского Military Media Center. Он отметил, что украинские войска смогли истощить силы ЧВК "Вагнер", наемники которой составляют значительную часть российских сил, ведущих бои за Бахмут. Поэтому Россия вынуждена "привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения", сказал Сырский.

Хроника событий 10 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Бен Ходжес: "Крым - это решающий участок"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Скрытая мобилизация: призывников отправят в Украину? | Ток-шоу "В самую точку"

Скрытая мобилизация: призывников отправят в Украину? | Ток-шоу "В самую точку"

Первого апреля начался весенний призыв. На срочную службу отправят 147 тысяч человек. Еще 400 тысяч Минобороны хочет привлечь за счет контрактников, сообщает британская разведка. Для этого набирает обороты кампания по вербовке добровольцев. А в некоторых регионах через портал "Госуслуги" начали рассылать электронные повестки "для проверки учетных данных". Кого еще коснется скрытая мобилизация?
Политика7 апреля 2023 г.44:01 мин.
external

Железные монстры на службе ВСУ: западные танки опробуют в бою (29.03.2023)

Железные монстры на службе ВСУ: западные танки опробуют в бою (29.03.2023)

После года войны Украина получила западные танки. Ожидается, что они усилят ее мощь для возможного весеннего контрнаступления. До прибытия долгожданной зарубежной бронетехники Украине приходилось полагаться на советские танки.
Конфликты29 марта 2023 г.02:58 мин.

Telegram-канал Military Media Center

Сообщение в Telegram-канале Military Media Center
t.me
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Кара-Мурза на слушании в московском суде, февраль 2023

В РФ активисты требуют освободить оппозиционера Кара-Мурзу

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Руслана Данилкина

"Нет ноги, но есть мечты": украинка о службе в ВСУ и ранении

"Нет ноги, но есть мечты": украинка о службе в ВСУ и ранении

Конфликты9 апреля 2023 г.
Украинские беженцы в ФРГ протестуют против возможного допуска россиян на Олимпиаду в Париже, 22 марта 2023 года

Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт

Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт

Спорт9 апреля 2023 г.12 фото
Украинский танк в районе Бахмута

РФ пытается взять Бахмут и другие события 409-го дня войны

РФ пытается взять Бахмут и другие события 409-го дня войны

Конфликты8 апреля 2023 г.
АЭС "Темелин", расположенная в 60 километрах от границы с Германией

Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?

Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?

Политика8 апреля 2023 г.
На месте взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб "военкор" Татарский

Кто такие "военкоры" и почему они стали популярными в РФ

Кто такие "военкоры" и почему они стали популярными в РФ

Конфликты8 апреля 2023 г.
Lettland Riga | DW Interview mit Anatoliy Belyi

Анатолий Белый: Для меня война - это личная катастрофа

Анатолий Белый: Для меня война - это личная катастрофа

Политика8 апреля 2023 г.
На главную страницу