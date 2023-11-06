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ВСУ подтвердили гибель 19 военных от российского удара

Олена Бутырска
6 ноября 2023 г.

Смерть 19 военных от удара российской ракеты во время торжественного мероприятия подтвердили представители 128-й ОГШБ, о чем сообщили в соцсетях.

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Украина Украинский солдат в Донецкой области (фото из архива)
Украина Украинский солдат в Донецкой области (фото из архива)Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu/picture alliance

Смерть 19 украинских военных от удара российской ракеты во время торжественного мероприятия награждения подтвердили представители 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Об этом они сообщили в аккаунте в Facebook в понедельник, 6 ноября.

"Погибли лучшие наши бойцы… Выражаем искренние соболезнования их родным и обещаем отомстить за собратьев в 100-кратном размере», - говорится в сообщении бригады, опубликованном в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трагедии можно было избежать. Президент подчеркнул, что сейчас идет расследование, которое должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Командир бригады опоздал на вручение

Командир 128-й бригады Дмитрий Лысюк опоздал на мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии, что спасло ему жизнь. Он прибыл на место через 2 минуты после прилета. Об этом украинскому изданию hromadske сообщил источник из 128 бригады.

Также источник сообщил, что ракетный удар корректировал российский беспилотник. Жертв могло быть значительно больше, но ракета попала не по строю военнослужащих, а по зданию позади него. 

Удар "Искандера" по Запорожской области

По данным украинских военных, ВС РФ 3 ноября нанесли удар ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й бригады в прифронтовом селе Запорожской области. В результате погибли военнослужащие, а находившиеся на месте инцидента мирные жители получили ранения различной степени тяжести.

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