ВСУ отвоевали 20 населенных пунктов в Харьковской области

На 197-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 8 сентября (время московское).



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Российские войска подвергли ракетному обстрелу город Кривой Рог. Сообщения о взрывах появились сначала в местных пабликах, а затем их подтвердил глава военно-гражданской администрации Днепропетровской области Александр Вилкул. "Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в Telegram-канале Вилкула. Информации о возможных разрушениях или пострадавших от ракетного удара пока не поступало.

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С учетом объявленных сегодня Пентагоном и Госдепартаментом мер общая сумма военной помощи США Украине с начала российского вторжения достигла 13,5 млрд долларов, подсчитала газета The New York Times .

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ВСУ отвоевали более 20 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. "В настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов", - цитирует Громова агентство УНИАН.

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Пентагон негласно отправлял Украине свои самые точные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы. Официально американские военные не комментируют информацию об этих поставках. Снаряды со спутниковой наводкой Excaliburs способны поражать цель с точностью до двух метров на расстоянии до 40 км. Впервые они был использованы в Ираке в 2007 году, когда были убиты лидер "Аль-Каиды" Абу Джура и несколько человек из его окружения, пишет агентство.

Министерство обороны США потратило 92 млн долларов из утвержденных Конгрессом дополнительных средств "на закупку запасных боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии", говорится в отчетности Пентагона. Опрошенные Bloomberg эксперты предположили, что исходя из "хирургической точности снарядов", их могли использовать для уничтожения российских командных пунктов и центров управления в восточных регионах Украины.

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США утвердили дополнительные кредиты и гарантии на сумму в 2 миллиарда долларов для Украины и еще 18 европейских стран, которым "потенциально может угрожать Россия в будущем", сообщает агентство AFP со ссылкой на официальное заявление. Это дополнительная помощь к объявленному ранее пакету в размере 675 млн долларов для Украины.

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Эстония с 19 сентября запретит въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, независимо от страны выдачи, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. "У Эстонии есть политическая воля, которую мы реализуем в правовом поле. Ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан Российской Федерации, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу", - цитирует Рейнсалу телеканал ERR . К запрету присоединяются Латвия, Литва и Польша, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Запрет не будет распространяться на тех, кто едет навестить родственников, а также хочет въехать по гуманитарным причинам.

Хроника событий 8 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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