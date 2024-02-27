ВСУ отступили от сел Северное и Степное под Донецком

По данным спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, ВСУ стабилизировали линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердичи на авдеевском направлении.

Украинские войска отступили от населенных пунктов Степное и Северное, расположенных к западу от Авдеевки в Донецкой области. По состоянию на утро вторника, 27 февраля, была стабилизирована линия обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердичи на авдеевском направлении. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

По его словам, "штурмовые группы противника были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка", боевые действия продолжаются в условиях плотного артиллерийского огня ВС РФ, минометных обстрелов, ударов FPV-дронов и других средств поражения.

Как указал Лиховий, население Степного и Северного до войны составляло в общей сложности 100 человек. Упорные бои за село Северное продолжались с вечера 26 февраля и ночью, при этом российская сторона понесла "большие потери", добавил он.

Спикер ОСГВ "Таврия" отметил, что за последние несколько дней россияне увеличили интенсивность наступлений и численность штурмовых групп. По его данным, сейчас ВС РФ применяют штурмовые группы "численностью до взвода, а кое-где и до роты, как на марьинском направлении".

Ранее сообщалось об отходе ВСУ из поселка Ласточкино в Донецкой области.

Взятие Россией Авдеевки

Войска РФ начали наступление на Авдеевку в октябре 2023 года. Разведка США в декабре сообщала об их крупных потерях.

17 февраля Александр Сырский, назначенный незадолго до этого главнокомандующим ВСУ, и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявили, что украинские войска выходят из Авдеевки Донецкой области Украины. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии города ВС РФ.

Наблюдатели отмечают, что захват Авдеевки открывает ВС РФ путь на Константиновку, Краматорск и Славянск. Между тем генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер рассказал в интервью DW 18 февраля на Мюнхенcкой конференции по безопасности (MSC), что считает решение главкома ВСУ Александра Сырского оставить Авдеевку правильным и нужным, чтобы сохранить жизни солдат. По словам Бройера, у Сырского "есть план" и он "знает, чего хочет".

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