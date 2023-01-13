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Украинские военные на боевых позициях возле Соледара, 11 января 2023 года
Украинские военные на боевых позициях возле Соледара, 11 января 2023 годаФото: AP/Libkos
КонфликтыУкраина

ВСУ отрицают захват Соледара российскими войсками

Жан Рофе | Екатерина Венкина
13 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 января.

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На 324-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 13 января (время московское).

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Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обсудят с законодателями, чиновниками и ведомствами включение в УК наказания "за предательство в любой форме". Об этом написал в Telegram член СПЧ Кирилл Кабанов. "Обсуждается множество вариантов наказаний: от лишения наград, почетных званий до лишения собственности и даже гражданства РФ", - написал он. В УК РФ уже есть статья 275 - "Государственная измена". Кабанов считает, что в нее надо включить "юридическое понятие" "предатель". В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее выразил мнение, что УК необходимо дополнить пунктом "о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее завил, что власти России должны поступать так, чтобы уехавшие из страны граждане захотели вернуться. "Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные - они наши граждане", - сказал Песков.

Ставридис: Запад должен поставить Украине истребители для защиты от РФ

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Запад должен поставить Украине истребители для защиты от РФ, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. В интервью немецкому телеканалу ZDF Ставридис выразил мнение, что на первом этапе Польша могла бы передать Киеву истребители МиГ-29. Такие поставки могут идти напрямую, и эти машины хорошо знакомы украинским пилотам, отметил Ставридис. Вслед за этим, по его словам, могут последовать поставки из США истребителей F-16. На их освоение украинским ВВС понадобится некоторое время, полагает американский отставной адмирал.

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Россия пытается создать двухмиллионную армию, о чем свидетельствует масштаб проводимых в стране мобилизационных мероприятий, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram-канале. В ходе первой волны мобилизации, как напоминает ведомство, в российскую армию удалось призвать 300 тысяч человек. ГУР "не исключает", что в ближайшие дни руководство РФ объявит о проведении новой волны мобилизации, в рамках которой будет призвано еще 500 тысяч человек.

ВСУ отрицают захват Соледара российскими войсками

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В Соледаре Донецкой области продолжаются бои, сообщил в комментарии "РБК-Украина" спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, опровергнув заявления России о взятии города под контроль. "Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал он. Ранее Минобороны РФ объявило, что Соледар был захвачен еще вечером 12 января.

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В связи с российским вторжением в Украину НАТО перебрасывает в Румынию из ФРГ самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS). Самолеты будут базироваться на аэродроме Отопень в 200 километрах от границы с Украиной для "усиления присутствия в регионе и мониторинга военной активности РФ", говорится в заявлении альянса. "Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории союзников", - отметила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску. По ее словам, AWACS могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в военных кругах, речь идет о трех самолетах.

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Соледара

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Министерство обороны РФ заявило, что Соледар Донецкой области вечером 12 января перешел под контроль российских сил. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, установление полного контроля над Соледаром позволяет России отрезать пути снабжения ВСУ в Бахмуте, заблокировать и взять в "котел" оставшихся в городе украинских военных.

Украинская сторона пока не подтвердила этой информации. О захвате Соледара российские силы сообщали и ранее, однако позднее эти сведения опровергались.

Хроника событий 13 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 января 14.00 - 23.59 >>>

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