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ЗРК Patriot (фото из архива)Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

ВСУ опровергли уничтожение ракеты "Кинжал" над Киевом

Виталий Кропман | Павел Мыльников
10 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 мая.

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На 436-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 5 мая (время московское).

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Воздушные силы ВСУ опровергли информацию портала Defense Express об уничтожении над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал". "Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано", - объяснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат изданию "Суспільне".

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После недавней атаки двух неизвестных дронов на Кремль сотрудникам московского ОМОНа начали выдавать бинокли. Как сообшает Telegram-канал Baza, со ссылкой на собственные источники, полицейских, дежурящих в Центральном административном округе российской столицы, обязали таким образом следить за возможными БПЛА.

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В Польше создадут предприятие по производству и обслуживанию ракетных систем HIMARS. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак во время визита на оборонный завод Lockheed Martin. Он уточнил, что новый центр будет ориентирован не только на Польшу, но и другие европейские государства, желающие приобрести HIMARS. Предприятие должно начать работать в конце 2023 года.

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ВСУ, возможно, впервые сбили гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом, сообщает портал Defense Express. Он публикует фотографии обломков, в том числе носового обтекателя со следами поражения, ракеты Х-47, которая была сбита ночью 4 мая. Вероятно, для перехвата был использован ЗРК Patriot. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Хроника событий 5 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 мая 14.00 - 23.59 >>>

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