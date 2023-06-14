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ВСУ нанесли удар по приближенному Кадырова

Евгений Жуков
1 ч. назад

По данным из Украины, депутат Госдумы Адам Делимханов убит при обстреле в Приморске вместе с еще сотнями военных РФ. В России утверждают, что Делимханов не убит, а ранен, но достоверных подтверждений не приводят.

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Адам Делимханов на войне в Украине (фото из архива)
Адам Делимханов на войне в Украине (фото из архива)Фото: Chingis Kondarov/TASS/dpa/picture alliance

Приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов ранен в ходе боевых действий в Украине,  сообщил в среду, 14 июня, телеканал министерства обороны РФ "Звезда", ссылаясь на представителей Госдумы. Таким образом, утверждает "Звезда", опровергнуты "сообщения некоторых Telegram-каналов о гибели Делимханова". Телеканал не уточнил, где и когда именно был ранен Адам Делимханов.

Между тем Telegram-канал "Агентство.Новости" обращает внимание на то, что первоначальная новость "Звезды"  о ранении Делимханова несколько раз переписывалась: сначала в ней была ссылка на пресс-службу Госдумы, затем - на пресс-службу ЛДПР, а потом - на думскую журналистку Мадину Шавлохову.

В свою очередь ТАСС приводит заявление командира отряда "Ахмат" Апты Алаудинова, что Делимханов жив и находится в Чечне. Однако "Агентство.Новости" считает опровержением слов Алаудинова опубликованный чуть позже его же пост в Telegram: "Полностью снимаю все подразделения дислоцированные в Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адам Султановичем. Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти чего бы это ни стоило". "Два из трех опровержения гибели Делимханова оказались фейками", - делает вывод "Агентство.Новости".

Кадыров заявил, что Делимханов не выходит на связь

Сам Кадыров написал в Telegram-канале, что Делимханов не выходит на связь. "Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата, - говорится в посте. - Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать".

По утверждению спикера Государственной думы Вячеслава Володина, он "только что говорил с Делимхановым".

Ранее в тот же день воюющий в рядах ВСУ украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов сообщил в соцсетях, что Адам Делимханов был убит при обстреле в городе Приморске Запорожской области. Одновременно, по данным Сазонова, погибли около 200 российских военных.

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