ВСУ нанесли удар по газовой платформе РФ в Черном море

Речь может идти об одной из подконтрольных армии РФ газовых вышек - "Сиваш" или "Петр Годованец". По словам представителя ВМС Украины Плетенчука, платформа использовалась российскими силами для GPS-спуфинга.

Военно-морские силы Украины в ночь на субботу, 10 августа, нанесли удар по подконтрольной российской армии газовой платформе в акватории Черного моря, сообщил представитель украинских ВМС Дмитрий Плетенчук. По его словам, платформа использовалась РФ для подмены спутникового сигнала GPS фальшивым с целью создать угрозу гражданскому судоходству.

За полдня до удара Россия доставила на платформу оборудование и военный персонал, написал Плетенчук в своем аккаунте в соцсети Facebook. Гражданских лиц на платформе не было, штатный функционал платформа не выполняла, добавил он.

В свою очередь украинский журналист Андрей Цаплиенко предположил в своем Telegram-канале, что речь может идти об одной из находящихся под контролем армии РФ газовых вышек - "Сиваш" или "Петр Годованец". Он отметил, что "Петр Годованец" - это одна из так называемых двух "вышек Бойко", которые Украина закупила у компании Keppel в 2012 году. По данным Цаплиенко, на попавшей под удар ВСУ платформе могло находиться около 40 российских военнослужащих.

Украина уничтожила очередной катер РФ "Тунец" у берегов Крыма

Ранее в этот же день стало известно об уничтожении спецподразделением Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины российского скоростного катера проекта КС 701 "Тунец" в аннексированном Крыму. Как сообщило ГУР в Telegram, в ходе операции, проведенной в ночь на 9 августа вблизи населенного пункта Черноморское, повреждения также получили "еще три плавсредства", тип которых в настоящий момент устанавливается.



Согласно сообщению, это уже не первый выслеженный у берегов полуострова "Тунец": два российских катера такого типа украинские разведчики ранее уничтожили, а еще два - значительно повредили. Российские военные в Крыму использовали скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 для патрулирования акватории и логистики.