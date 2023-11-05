ВСУ атаковали судостроительный завод РФ в Керчи

Данные о повреждении корабля РФ на заводе "Залив" в Керчи украинская сторона пока не подтвердила официально.

Украина вечером 4 ноября нанесла "успешные удары по морской и портовой инфраструктуре" российского судостроительного завода "Залив" на территории аннексированного Крыма, в Керчи. Об этом сообщило стратегическое командование ВСУ вечером в субботу, 4 ноября.

Ранее информацию об атаке на судостроительный завод "Залив" в Керчи распространили российские СМИ. По данным Минобороны РФ, по нему было выпущено 15 крылатых ракет, 13 из которых сбили средствами ПВО. При этом отмечалось, что в результате попадания ракеты получил повреждения корабль, находившийся на заводе.

Между тем украинская сторона к моменту публикации информацию о повреждении корабля РФ официально не подтвердила. Украинские СМИ высказывают предположение, что это может быть намеренной дезинформацией.

К началу российского вторжения в Украину в феврале 2022 года на судостроительном заводе "Залив" в Керчи строились несколько кораблей для ВС РФ. По данным СМИ, среди них: малые ракетные корабли "Амур", "Аскольд" и "Циклон", кабельные укладчики "Волга" и "Вятка" и десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Известно, что корабль "Циклон" в 2023 году был передан на вооружение российской армии.

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