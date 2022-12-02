Встреча глав МИД ОБСЕ завершилась без совместной резолюции

В министерстве иностранных дел Польши, председательствующей в ОБСЕ, назвали 2022 год "самым трудным в истории организации" из-за нападения России на Украину.

Встреча Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Лодзи завершилась без принятия совместной резолюции, сообщило в пятницу, 2 декабря, агентство dpа со ссылкой на действующего председателя организации, главу МИД Польши Збигнева Рау.

По словам Рау, министры не достигли консенсуса по поводу содержания этого документа. "Это самый трудный год в истории организации, причина тому хорошо известна", - подчеркнул он. На сайте ОБСЕ в пресс-релизе об окончании встречи не уточняется, почему именно ее участникам не удалось согласовать совместную резолюцию.

Вторжение в Украину России - одного из членов ОБСЕ - "создало препятствия для группы из 57 стран", которые "принимают решения на основе консенсуса всех членов", отмечает агентство AP. "Это сделало невозможным для подавляющего большинства осуждающих войну принять окончательную резолюцию против агрессии России", - делает вывод AP.

Власти Польши не выдали визы делегации РФ

В ноябре власти Польши, которая в 2022 году председательствует в ОБСЕ, из-за санкций за вторжение РФ в Украину не выдали российской делегации визы для участия в 29-м заседании Совета, объяснив это желанием "максимально изолировать Россию".

"Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У нее интересы, совершенно противоречащие всей организации", - пояснил тогда замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"Могу сказать ответственно, что антипредседательство Польши в ОБСЕ займет в истории этой организации самое неприглядное место. Никто еще и никогда не наносил такого ущерба ОБСЕ, стоя у ее руля", - прокомментировал решение Варшавы министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив, что "дух и буква базовых документов ОБСЕ попраны".

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