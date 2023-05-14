ВСЦ намерен посредничать в церковном конфликте в Украине

Две православные церкви - УПЦ и ПЦУ - настроены непримиримо друг к другу. Всемирный церковный совет будет пытаться содействовать их "мирному сосуществованию", объявили в ВСЦ.

Крупнейшая международная экуменическая организация - Всемирный совет церквей (ВСЦ), участницей которого является и Русская православная церковь, - намерена оказать посредническую помощь в деле урегулирования конфликта между двумя главными православными церквями в Украине. "Целью является мирное сосуществование обеих церквей", - заявил председатель Центрального комитета ВСЦ - бывший председатель совета Евангелической церкви в Германии, а ныне - епископ Баварии Хайнрих Бедфорд-Штром (Heinrich Bedford-Strohm) в интервью агентству dpa в воскресенье, 14 мая.

Епископ вместе с генеральным секретарем ВСЦ Джерри Пиллаем и небольшой делегацией в последние дни совершал поездку по Украине.

Конфликт в Украине между УПЦ и ПЦУ

В Украине возник острый конфликт между Украинской православной церковью (УПЦ) Московского патриархата, которая лишь после российского вторжения в Украину откололась от Русской православной церкви, и Православной церковью Украины (ПЦУ), которая была основана в 2018 году независимо от Москвы.

УПЦ с самого начала осудила российскую агрессию против Украины, однако политическое руководство в Киеве подозревает ее в шпионаже и агитации за Москву. Власти Украины недавно приняли решение о передаче ПЦУ важнейшего монастыря УПЦ - Киево-Печерской лавры, но монахи отказываются покинуть ее. "Министр культуры на переговорах заверил нас в том, что выдворение не будет происходить силовым путем. Это важное заявление", - отметил Бедфорд-Штром.

Всемирный совет церквей намерен усадить высоких иерархов УПЦ и ПЦУ за круглый стол, в котором предполагается участие и Русской православной церкви (РПЦ). На круглом столе, в числе прочего, будет осуждаться и возможный вклад церквей в дело урегулирования войны в Украине. На предстоящей неделе генсек ВСЦ Пиллай направится в Москву для переговоров с главой РПЦ патриархом Кириллом.

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