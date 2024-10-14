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Экономика и бизнесГлобальные темы

У беднейших стран мира самые большие долги с 2006 года

Алексей Волошинов
14 октября 2024 г.

Экономика беднейших стран мира сегодня находится в худшем состоянии, чем накануне пандемии COVID-19, считает Всемирный банк. Их госдолг составляет в среднем 72% от ВВП.

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Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США (фото из архива)
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне, США (фото из архива)Фото: DANIEL SLIM/AFP/Getty Images

Более двадцати беднейших стран мира "имеют самые высокие долги, начиная с 2006 года", говорится в отчете Всемирного банка, опубликованном в воскресенье, 13 октября.

В тексте отмечается, что доля международной помощи в ВВП беднейших государств сократилась до минимума за два десятилетия, "что вынуждает многих из них получать финансирование на невыгодных условиях". Таким образом, их государственный долг в среднем составляет 72% от ВВП при среднем годовом доходе на душу населения в 1145 долларов. Таким образом, сегодня экономические показатели 26 беднейших государств в целом ниже, чем накануне пандемии COVID-19, несмотря на то, что экономика остального мира "в значительной степени восстановилась", говорится в докладе.

Крупнейшим донором для самых бедных стран мира остается Международная ассоциация развития

На сегодняшний день, уверяют авторы документа, Международная ассоциация развития (МАР), входящая в группу Всемирного банка, остается единственным и крупнейшим источником недорогого финансирования для беднейших стран из-за рубежа. Она предоставляет им гранты и кредиты с почти нулевой процентной ставкой, которые "имеют решающее значение для 26 беднейших из них".

"МАР поддерживала создание рабочих мест и образование детей, работала над улучшением здравоохранения, обеспечила электричеством и безопасной питьевой водой большое количество людей", - приводит Всемирный банк слова Индермита Гилла, главного экономиста и вице-президента по экономике развития Группы Всемирного банка. В то же время Гилл подчеркивает, что для выхода из состояния "хранической чрезвычайной ситуации" беднейшим странам необходимо "ускорить инвестиции до бесперцедентных темпом".

Айхан Косе, заместитель главного экономиста Всемирного банка и директор Группы перспектив, в свою очередь, считает, что страны с низким уровнем дохода должны и могут помочь себе сами: расширить налоговую базу или повысить эффективность государственных расходов. "Но этим странам также необходима более мощная помощь из-за рубежа - как в форме более широкого международного сотрудничества в области торговли и инвестиций, так и в форме гораздо большей поддержки МАР", - приводятся его слова в докладе.

Беднейшие страны больше остальных страдают от изменения климата

Анализ Всемирного банка, помимо прочего, показал, что самые бедные страны мира более уязвимы к стихийным бедствиям, чем другие развивающиеся страны. В среднем в период с 2011 по 2023 год катаклизмы в них приводили к потерям в размере 2% ВВП ежегодно. Этот показатель в пять раз выше, чем в государствах с доходами ниже среднего.

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