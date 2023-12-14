"Все в розовых тонах и ничего нового". Эксперт о ПК Путина

Были ли затронуты важные вопросы на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина по итогам 2023 года и что можно сказать о ее результатах? Оценку пресс-конференции Путина в интервью DW дал политолог, профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт (Gerhardt Mangott).

- DW: Каковы самые важные заявления Путина, прозвучавшие во время пресс-конференции по итогам 2023 года?

- Герхард Манготт: Как всегда, Путин открыл эту ежегодную пресс-конференцию с хороших экономических показателей, сказал о росте российской экономики на 3,5 процента, назвал многие другие индикаторы и тем самым продемонстрировал, что он обо всем проинформирован. Путин на этой пресс-конференции, как всегда, представил себя как тот, кому нужно только рассказать о своих проблемах и он сразу же позаботится о том, чтобы их решить. То есть, он - тот, кто в российской политике решает абсолютно все проблемы, ну, или по крайней мере, пытается это так инсценировать.

Герхард Манготт Фото: Celia di Pauli

Действительно значимых новых заявлений не прозвучало, но было одно важное - Путин сказал, что военные цели России в Украине не изменились. Три из них он снова упомянул: "денацификацию", "демилитаризацию" и "нейтральный статус" Украины, имея в виду, что мир наступит тогда, когда будут достигнуты эти цели. Это показывает совершенно четко, что Россия, так же как и украинское руководство, в настоящий момент и в обозримом будущем не заинтересована в мирном урегулировании и как бы ни были понятны растущие призывы к переговорам о мире в связи с тем ужасом, который происходит, необходимо признать, что в настоящий момент нет такой перспективы.

Это, безусловно, важный месседж. Но были и другие - он также попытался успокоить население, когда сказал, что никто не думает проводить мобилизацию резервистов, что в российской армии достаточно солдат, прежде всего контрактников - это было важное послание, которое он хотел донести до россиян. Далее он называл смешные вещи или нам кажущиеся смешными, например, сказал, что цены на яйца существенно выросли в последние дни и недели и привели к недовольству населения, но эти цены снова стабилизируются.

Он пообещал, что вакцины в полном объеме снова будут в наличии. Пообещал открыть аэропорты и скоростные автотрассы, то есть это был целый букет вещей, который должен был показать россиянам, что у Путина все под контролем, он обо всем знает и все будет хорошо.

- Какое впечатление производил Путин, как он выглядел, как вел себя?

- Путин выглядел вполне суверенно. Ничто не указывало на его усталость или стресс. Правда, бросилось в глаза то, что в этом году он не по памяти называл важные экономические показатели, а смотрел в бумаги. Но он стареет. И, конечно, выглядит неправдоподобно, когда он сигнализирует, что как только мы узнаем о проблеме, мы будем ее незамедлительно решать. Это не так, потому что из года в год задаются одни и те же вопросы и решаются одни и те же проблемы. Но не происходит ничего существенного, структурного. Когда кто-то жалуется по телефону во время прямой линии, вполне может быть, что к его проблеме отнесутся всерьез и решат ее, но важные структурные проблемы во многих сферах жизни россиян, остаются и не решаются.

- Заметили ли вы разницу с пресс-конференциями в предыдущие годы?

- Эти ежегодные пресс-конференции растягиваются на несколько часов, в них много длинных и скучных пассажей, где детально обсуждаются проблемы, где речь не идет о действительно важных вопросах. Но что меня удивило в этот раз - то, что было относительно мало действительно важных заявлений.

Карикатура DW Фото: DW

Было повторение давно известного: он не сказал ничего нового о войне в секторе Газа, о войне против Украины. Он ничего не сказал об отношениях с КНР, ЕС и США. То, что отличало эту пресс-конференцию, - отсутствие кульминации, отсутствие важных новостей, важных заявлений - ничего, кроме все время повторяемых обещаний в адрес россиян о том, что все будет хорошо.

- Критические вопросы были заданы?

- Это мероприятие - нечто напоминающее симуляцию, на котором хотели показать, что оно проходит свободно, что могут быть заданы любые вопросы. Но, тем не менее, примечательно, что такие вопросы на мониторе высвечивались. Особенно мне бросился в глаза вопрос Путину: почему ваша реальность расходится с нашей действительностью? То есть, это доказательство того, что хотя бы один гражданин, но на самом деле такого мнения придерживаются многие, понял, что Путин все приукрашивает, все рисует в розовых тонах, но на самом деле реальность для граждан России совсем другая.

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