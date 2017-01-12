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"Все решает "Единая Россия": в Москве состоялось первое заседание Госдумы нового созыва (12.10.2021)

Политика обновленной Госдумы, где у "Единой России" конституционное большинство, не изменится, считают как политики, так и эксперты. У оппозиции же в парламенте будет роль статиста.