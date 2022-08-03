Все новости

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Публикации DW на русском в рубрике "Новости".
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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 августа.
Мужчина с ножом напал на детский сад в китайской провинции Цзянси, где ранил шестерых и убил троих человек. Ему удалось скрыться.
С технической точки зрения причины для сокращения поставок газа из России в Германию отсутствуют, заявил канцлер ФРГ на заводе, где находится газовая турбина Siemens для "Северного потока".
Занимавшая пост генпрокурора Украины с марта 2020 года Ирина Венедиктова выдвинута на должность посла страны в Швейцарии, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По данным СМИ, фигуранту дела о мошенничестве Владимиру Мау изменили меру пресечения по ходатайству следствия. Накануне Тверской суд сообщал о просьбе следователя продлить домашний арест.
В ходе спорного визита на Тайвань спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила в парламенте и встретилась с руководителями местной администрации.
Экс-канцлер ФРГ, подвергаемый в Германии резкой критике за близость Кремлю, сообщил о стремлении Путина к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной и Западом.
Заморожен экспорт песка из КНР на Тайвань, Главное таможенное управление КНР прекратило ввоз цитрусовых и рыбного филе с острова. Пелоси выступила перед парламентом Тайваня.
По словам Джона Кирби, Вашингтон призывает Москву принять предложение по обмену заключенными, потому что оно сделано "искренне".
Заместитель министра иностранных дел Китая выразил "решительный протест" Вашингтону в связи с поездкой Пелоси на Тайвань. Китайские военные находятся в состоянии "повышенной боеготовности".
По словам Ильвы Йоханссон, посетившей с визитом Киев, беженцев, выезжающих в Украину на постоянной основе, при необходимости всегда снова примут в ЕС.
Бодо Рамелов в европейский день памяти жертв геноцида цыган посетил бывший концлагерь Освенцим.
США и союзникам нужно более прочное трансатлантическое партнерство, чтобы противостоять угрозе со стороны России, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Украинский полк "Азов" признан в России "террористической" организацией. В Донецкой области началась обязательная эвакуация. США и Канада расширили санкции против РФ.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 августа.
Миллиард евро, выделенный ЕС, должен помочь Украине "удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России", подчеркнула глава Еврокомиссии.
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