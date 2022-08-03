Все новости

Еврокомиссар: Беженцы из Украины смогут вернуться в ЕС в любое время

По словам Ильвы Йоханссон, посетившей с визитом Киев, беженцев, выезжающих в Украину на постоянной основе, при необходимости всегда снова примут в ЕС.