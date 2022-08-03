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Все новости

Публикации DW на русском в рубрике "Новости".

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Сухогруз Razoni с украинским зерном прошел проверку в Стамбуле

Сухогруз Razoni с украинским зерном прошел проверку в Стамбуле 03.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 августа.
Три человека погибли в результате нападения с ножом в детском саду в Китае

Три человека погибли в результате нападения с ножом в детском саду в Китае 03.08.2022

Мужчина с ножом напал на детский сад в китайской провинции Цзянси, где ранил шестерых и убил троих человек. Ему удалось скрыться.
Шольц обвинил РФ в задержках с транспортировкой газовой турбины из Германии

Шольц обвинил РФ в задержках с транспортировкой газовой турбины из Германии 03.08.2022

С технической точки зрения причины для сокращения поставок газа из России в Германию отсутствуют, заявил канцлер ФРГ на заводе, где находится газовая турбина Siemens для "Северного потока".
Экс-генпрокурора Украины выдвинули на пост посла в Швейцарии

Экс-генпрокурора Украины выдвинули на пост посла в Швейцарии 03.08.2022

Занимавшая пост генпрокурора Украины с марта 2020 года Ирина Венедиктова выдвинута на должность посла страны в Швейцарии, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Ректору РАНХиГС Мау заменили домашний арест подпиской о невыезде

Ректору РАНХиГС Мау заменили домашний арест подпиской о невыезде 03.08.2022

По данным СМИ, фигуранту дела о мошенничестве Владимиру Мау изменили меру пресечения по ходатайству следствия. Накануне Тверской суд сообщал о просьбе следователя продлить домашний арест.
Пелоси заверила Тайвань в широкой поддержке Вашингтона

Пелоси заверила Тайвань в широкой поддержке Вашингтона 03.08.2022

В ходе спорного визита на Тайвань спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила в парламенте и встретилась с руководителями местной администрации.
Шрёдер подтвердил, что вновь встречался с Путиным

Шрёдер подтвердил, что вновь встречался с Путиным 03.08.2022

Экс-канцлер ФРГ, подвергаемый в Германии резкой критике за близость Кремлю, сообщил о стремлении Путина к дипломатическому урегулированию конфликта с Украиной и Западом.
Китай частично приостановил торговлю с Тайванем

Китай частично приостановил торговлю с Тайванем 03.08.2022

Заморожен экспорт песка из КНР на Тайвань, Главное таможенное управление КНР прекратило ввоз цитрусовых и рыбного филе с острова. Пелоси выступила перед парламентом Тайваня.

США призвали РФ принять серьезное предложение об обмене заключенными

США призвали РФ принять "серьезное предложение" об обмене заключенными 03.08.2022

По словам Джона Кирби, Вашингтон призывает Москву принять предложение по обмену заключенными, потому что оно сделано "искренне".

Китай на фоне визита Пелоси на Тайвань вызвал в МИД посла США

Китай на фоне визита Пелоси на Тайвань вызвал в МИД посла США 03.08.2022

Заместитель министра иностранных дел Китая выразил "решительный протест" Вашингтону в связи с поездкой Пелоси на Тайвань. Китайские военные находятся в состоянии "повышенной боеготовности".

Еврокомиссар: Беженцы из Украины смогут вернуться в ЕС в любое время

Еврокомиссар: Беженцы из Украины смогут вернуться в ЕС в любое время 02.08.2022

По словам Ильвы Йоханссон, посетившей с визитом Киев, беженцев, выезжающих в Украину на постоянной основе, при необходимости всегда снова примут в ЕС.

Глава бундесрата почтил память убитых национал-социалистами синти и рома

Глава бундесрата почтил память убитых национал-социалистами синти и рома 02.08.2022

Бодо Рамелов в европейский день памяти жертв геноцида цыган посетил бывший концлагерь Освенцим.

Глава МИД ФРГ выступает за трансатлантические отношения на равных

Глава МИД ФРГ выступает за трансатлантические отношения "на равных" 02.08.2022

США и союзникам нужно более прочное трансатлантическое партнерство, чтобы противостоять угрозе со стороны России, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
160-й день войны России против Украины: главные события

160-й день войны России против Украины: главные события 02.08.2022

Украинский полк "Азов" признан в России "террористической" организацией. В Донецкой области началась обязательная эвакуация. США и Канада расширили санкции против РФ.
США ввели санкции против главы Национальной медиа группы Алины Кабаевой

США ввели санкции против главы "Национальной медиа группы" Алины Кабаевой 02.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 августа.
Евросоюз перечислил Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Евросоюз перечислил Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи 02.08.2022

Миллиард евро, выделенный ЕС, должен помочь Украине "удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России", подчеркнула глава Еврокомиссии.
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