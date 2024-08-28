Молочная кухня в Германии. Это безопасно?

Банк грудного молока в ФРГ существует уже более 100 лет. Сейчас Рейнланд-Пфальц стал последней землей, открывшей молочную кухню. А сколько их всего в Германии?

Далеко не все мамы могут обеспечить необходимое количество грудного молока для своего малыша, а некоторым женщинам из-за проблем с лактацией и вовсе приходится прибегать к помощи доноров.

Молочной кухне в Германии почти 100 лет

Донорство молока известно с древности в форме института кормилиц, а в Германии банк грудного молока как институт существует уже целое столетие. Немецкий педиатр Мари-Элизе Кайзер (Marie-Elise Kayser) на своем личном опыте столкнулась с проблемой гиперлактации, что навело ее на мысль собирать грудное молоко про запас и консервировать его. В 1919 году Мари-Элизе Кайзер открыла в Магдебурге первый пункт по приему грудного молока. Вскоре последовали и другие города.

Вплоть до 1970 года как в Западной, так и в Восточной Германии ситуация с молочной кухней была приблизительно одинаковой. И только после того, как в ФРГ на рынке появились продукты для искусственного вскармливания, банки грудного молока в Западной Германии были закрыты. В ГДР ситуация была совсем иной. "До падения Берлинской стены молочные кухни были в каждом поселении с численностью жителей выше 50 тысяч человек", - рассказывает Ева Бринкшульте (Eva Brinkschulte), профессор Магдебургского университета.

Где сегодня есть молочные кухни в ФРГ

Сегодня молочные кухни переживают ренессанс в немецких городах. Всего в ФРГ насчитывается 50 банков грудного молока. Федеральная земля в юго-западной части Германии Рейнланд-Пфальц стала последней, открывшей этот сервис в Университетской клинике Майнца.

"Грудное молоко особенно важно для грудничков, рожденных раньше срока", - говорит неонатолог Давид Сцекесси (David Szekessy). Он руководит банком грудного молока при клинике в Потсдаме. Грудное молоко предотвращает воспалительные заболевания кишечника и укрепляет иммунную систему. И делает оно это "в разы лучше, чем искусственно произведенное молоко", - подчеркивает Сцекесси, соучредитель инициативы банка грудного молока.

Сегодня в Германии около 50 банков грудного молока Фото: Peter Jülich/epd-bild/picture alliance

Донорское молоко играет чрезвычайно важную роль: молодым мамам требуется несколько дней, чтобы молочные железы начали производить достаточно молока. Первого молока, так называемого молозива, недостаточно для детей, рожденных раньше срока. От 30 до 50 младенцев, рожденных с весом меньше 1500 граммов, ежегодно получают донорское молоко в клинике Потсдама. Как отмечают медики, банк грудного молока дает новорожденным колоссальное преимущество. Кроме того, все больше рождается двойняшек, тройняшек, а иногда и четверняшек, что также повышает спрос на донорское молоко, так как собственного грудного молока маме просто не хватает на всех новорожденных. Если в банке грудного молока потсдамской клиники образуется избыток, то его направляют в другие клиники.

Сколько получают женщины-кормилицы

В программе доноров молока могут принимать участие женщины, у которых за неделю накапливается от 800 до 1000 миллилитров молока. За литр им платят примерно 20 евро. "Деньги для этих женщин не главная мотивация", - говорит врач из Потсдама. По его словам, они становятся донорами грудного молока из убеждений, желая сделать хорошее дело.

А как ведут себя мамы младенцев, которым предлагают воспользоваться молочной кухней? Как отмечает медик, сначала на лице многих явно написано сомнение. Однако во время консультации врачам удается убедить женщин и ответить на все их вопросы. Чаще всего мамам предстоит побороть свои собственные предубеждения. Как отмечает немецкий эксперт, ему еще не доводилось видеть младенца, который бы отказался от грудного молока мамы после вскармливания из молочного банка. Многие женщины опасаются из-за страха перед инфекционными заболеваниями, и особенно велик страх перед ВИЧ-инфекцией. Однако немецкий врач успокаивает мам: мамы-доноры и их молоко проходят тщательную проверку. Более того, грудное молоке в потстдамской кухне подвергается пастеризации. Немецкие врачи предостерегают от приобретения грудного молока в интернете: оно может содержать возбудители опасных болезней.