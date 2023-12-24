ВСУ сообщили о сбитии четвертого истребителя РФ за три дня

По данным украинских военных, вечером в канун Рождества на Мариупольском направлении был сбит еще один истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушных сил РФ.

Воздушные силы ВС Украины утверждают, что на Мариупольском направлении из зенитно-ракетного комплекса был сбит российский истребитель Су-34. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море - изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет", - также говорится в сообщении.

ВСУ сообщали о сбитии трех российских самолетов СУ-34

В пятницу, 22 декабря, Олещук сообщал, что за сутки были сбиты три российских истребителя-бомбардировщика СУ-34. Генерал-лейтенант уточнял, что это произошло около полудня того дня на южном направлении.

В тот же день российский Telegram-канал Fighterbomber подтвердил, что из украинского ЗРК Patriot был сбит как минимум один российский военный самолет, опубликовав фотографии возможной спасательной операции катапультировавшихся пилотов. Их подлинность пока не подтверждена независимыми источниками. Официально российская сторона не сообщала о сбитых истребителях.

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