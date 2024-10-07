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ВС РФ сбросили авиабомбы на Херсон: 20 раненых

Ольга Лебедева
7 октября 2024 г.

Российские войска сбросили на Херсон четыре управляемые авиабомбы, в результате ранено не менее 20 человек, в том числе два маленьких ребенка. При обстреле Славянска погиб один человек.

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Разрушения в Херсоне
Разрушения в Херсоне, фото из архиваФото: picture alliance/Anadolu

В результате российского авиаудара по Херсону ранены не менее 20 человек. Среди пострадавших - двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка, сообщил в понедельник, 7 октября, глава городской военной администрации Роман Мрочко. Детей доставили в больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями ног.

Уничтожена школа

Кроме того, пострадали 9 женщин и 9 мужчин от 32 до 76 лет, указал он далее. В свою очередь глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин указал, что зафиксировано попадание по ранее разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе областного центра.

МВД Украины заявило, что две бомбы взорвались в микрорайоне "Таврический", еще две - в прибрежных кварталах Центрального района Херсона. В результате "фактически уничтожено здание школы, поврежден детский сад и по меньшей мере 14 многоэтажек, а также пять автомобилей".

Обстрел Славянска: один погибший

Позже в тот же день российские войска, продолжающие войну против Украины, обстреляли Славянск Донецкой области. В результате один человек погиб, еще пять ранены, в их числе двое детей, сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин. Кроме того, повреждены шесть многоэтажек, предприятие, административное здание и два автомобиля, указал он далее.

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