Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД РФ

В МИД России вызван временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломату "заявлен решительный протест" и изложены требования о выполнении украинской стороной "международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", указали в МИД.

Вызов связан с действиями неизвестного, который, по версии российской стороны, 24 декабря в 02.30 по местному времени (03.30 мск), бросил в направлении входа на территорию генерального консульства России во Львове "бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась".

В МИД Украины направлена нота

Генконсульство РФ направило ноту в региональное представительство МИД Украины и обращение на имя начальника главного управления Национальной полиции во Львове. Аналогичная нота передана в МИД Украины.

Ранее в пятницу отдел коммуникации полиции Львовской области сообщил, что неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генконсульства РФ во Львове около 3 часов ночи.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Идет досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, информирует полиция.

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