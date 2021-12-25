Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД России

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Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание генконсульства России во Львове. Пострадавших нет. В Украине возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. МИД РФ назвал случившееся терактом.
Временный поверенный в делах Украины вызван в пятницу, 24 декабря, в министерство иностранных дел России после инцидента около генерального консульства РФ во Львове. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, украинскому дипломату был заявлен решительный протест. Кроме того, Москва потребовала от Киева создать "надлежащие условия" для функционирования российских дипломатических и консульских представительств.
В ночь на 24 декабря неизвестный бросил в здание генконсульства РФ бутылку с зажигательной смесью. Никто не пострадал. В Украине возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. МИД России охарактеризовал случившееся как "террористический акт".
Генконсульство РФ направило в региональное представительство МИД Украины ноту протеста и обратилось в управление Национальной полиции во Львове с требованием усилить безопасность российского дипломатического учреждения и его сотрудников, а также отыскать и наказать злоумышленников.
Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на границе двух стран. Еще весной 2021 года Россия в рамках учений перебросила к границе с Украиной и в аннексированный Крым более 100 тысяч военнослужащих. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.
МИД РФ 17 декабря опубликовал пакет требований по гарантиям безопасности, предполагающий в числе прочего отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.
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