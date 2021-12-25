Временный поверенный в делах Украины вызван в МИД России

Временный поверенный в делах Украины вызван в пятницу, 24 декабря, в министерство иностранных дел России после инцидента около генерального консульства РФ во Львове. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, украинскому дипломату был заявлен решительный протест. Кроме того, Москва потребовала от Киева создать "надлежащие условия" для функционирования российских дипломатических и консульских представительств.

В ночь на 24 декабря неизвестный бросил в здание генконсульства РФ бутылку с зажигательной смесью. Никто не пострадал. В Украине возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. МИД России охарактеризовал случившееся как "террористический акт".

Генконсульство РФ направило в региональное представительство МИД Украины ноту протеста и обратилось в управление Национальной полиции во Львове с требованием усилить безопасность российского дипломатического учреждения и его сотрудников, а также отыскать и наказать злоумышленников.

Обострение отношений России и Украины

Инцидент произошел на фоне обострения ситуации на границе двух стран. Еще весной 2021 года Россия в рамках учений перебросила к границе с Украиной и в аннексированный Крым более 100 тысяч военнослужащих. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

МИД РФ 17 декабря опубликовал пакет требований по гарантиям безопасности, предполагающий в числе прочего отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

Смотрите также:

Украина: советская мозаика как украшение? Районный Дом культуры в г. Кролевец Сумской области. 1977 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Площадь перед Южно-Украинской АЭС. Южноукраинск Николаевской обл. 1975 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Плавательный бассейн "Свема" в г. Шостка Сумской области. 1980 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Автобусная остановка в с. Мачухи Полтавской области. Год строительства неизвестен. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? Районный Дом культуры в поселке городского типа Каланчак Херсонской области. 1977 год. Художник неизвестен.

Украина: советская мозаика как украшение? "Покорители космоса". Мозаичное панно на стене Дома культуры в городе Лисичанск Луганской области (сейчас он носит имя Володимира Сосюры). Конец 1960-х годов. Художник Вартан Аракелов.

Украина: советская мозаика как украшение? Панно "Движение". Спорткомплекс "Наука Спорт" в Киеве. 1969 год. Художники Галина Зубченко и Григорий Пришедько. Автор: Ефим Шуман

