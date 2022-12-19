Потолок цен на газ в ЕС и другие события 299-го дня войны

Путин и Лукашенко впервые с 2019 года встретились в Минске. В ЕС согласовали временный потолок цен на газ.

На 299-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 19 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

ЕС вводит временный потолок цен на газ

ЕС вводит экстренную ограничительную меру: временный потолок цен на "голубое топливо", передала корреспондент DW в Брюсселе. Ценовой предел установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час, механизм регулирования цены на газ вступает в силу с 15 февраля. Он должен срабатывать, когда такая цена на газ на месяц вперед (то есть на поставки в следующем месяце) на европейском рынке будет держаться три дня подряд (за основу берется газовый индекс TTF).

После этого любые сделки по контрактам TTF на срок от месяца до года вперед по цене, превышающей цену на сжиженный природный газ на мировом рынке на 35 евро за мегаватт-час и более, не смогут быть заключены. Деактивация механизма должна происходить автоматически после возвращения цен на предельно допустимый уровень. Кроме того, действие механизма может быть прервано, если он окажется неэффективным, например, если возникнет дефицит газа в Евросоюзе или его отдельных странах

Путин и Лукашенко впервые с 2019 года встретились в Минске

Правительство Германии с тревогой наблюдает за встречей президента РФ Владимира Путина и правителя Беларуси Александра Лукашенко в Минске и не исключает расширения белорусского участия в военных действиях России против Украины. Об этом заявил представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) на вопрос DW. Хебештрайт указал на предоставление Беларусью своего воздушного пространства для нанесения Россией авиаударов по Украине.

Переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе в Минске длились более двух с половиной часов. Это - первая с 2019 года встреча этих политиков на белорусской территории. В ходе диалога Путин, в частности, анонсировал разработки, связанные с "военно-техническим взаимодействием" Москвы и Минска, передала пресс-служба Кремля. Лукашенко в свою очередь коснулся того, какое место Россия и Беларусь закрепят за собой "в новой системе международных координат". "Мы ни в коем случае не должны повторить ошибки, допущенные после распада Советского Союза", - процитировала белорусского правителя его пресс-служба. По итогам переговоров Лукашенко также заявил, что белорусскому и российскому правительствам даны поручения доработать программу создания общих энергорынков, включая газовый.

Основное внимание в заявлениях для прессы было отведено вопросам экономического взаимодействия. Война в Украине в материалах, распространенных пресс-службами, не упоминалась. Со слов Лукашенко стало известно, что Россия передала Беларуси ракетные комплексы "Искандер" и C-400.

Между тем в американском Институте изучения войны (ISW) продолжают считать маловероятным, что белорусский правитель Александр Лукашенко привлечет белорусские вооруженные силы - которые также придется перевооружать - к вторжению в Украину. Визит Путина в Минск может указывать на то, что президент РФ пытается создать условия для нового активного наступления на Украину - возможно, на север страны или Киев - зимой 2023 года, отмечали ранее в ISW.

Тем временем вооруженные силы Беларуси завершили объявленную 13 декабря проверку боевой готовности, сообщили в министерстве обороны страны.

Страны - члены Объединенных экспедиционных сил обсудили в Риге помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к лидерам государств - членов Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF), проводивших встречу в Риге, с призывом предоставить Киеву больше вооружений для защиты от агрессии РФ.

Зеленский отметил, что "нет никакого объяснения", почему Украине не поставляются танки Leopard германского производства, и попросил Нидерланды, армия которых использует эту технику, обсудить ситуацию с партнерами.

Президент Украины также попросил Норвегию поставить больше пусковых установок NASAMS и ракет для передвижных норвежских зенитных ракетных комплексов, предназначенных для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Швеции Киев адресовал просьбу предоставить Украине многоцелевые истребители четвертого поколения Gripen, зенитные ракетные системы RBS 98, а также многоцелевые самоходные артиллерийские установки Archer.

Кроме того, Владимир Зеленский попросил Данию передать Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, Финляндию - дополнительную амуницию, Литву - системы NASAMS и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, Латвию - современные артиллерийские комплексы, Эстонию - гаубицы и боеприпасы, передало агентство Reuters.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил уверенность, что проводить мирные переговоры с Россией нельзя, пока она не покинет оккупированные территории Украины. Лондон направит Киеву в качестве военной помощи еще сотни тысяч артиллерийских боеприпасов. В преддверии встречи в Великобритании также подготовили пакет на сумму 250 млн фунтов стерлингов (около 287 млн евро), призванный "обеспечить постоянные поставки необходимых артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года".

В формировании JEF, наряду с Великобританией, принимали участие Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

Военные действия

В ночь на 19 декабря Киев подвергся атаке дронов-"камикадзе". Командование Воздушных сил ВС Украины сообщило, что 30 из примерно 35 беспилотных летательных аппаратов удалось сбить. Атаковавшие Украину беспилотники запущены с восточного побережья Азовского моря, заявили в командовании. По его сведениям, речь шла о дронах Shahed-136 и Shahed-131 иранского производства. В результате атаки поврежден ряд объектов критической инфраструктуры, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана 250 дронов Shahed и для нанесения ударов маскирует их под российские беспилотники "Герань-2". Противовоздушная оборона - главный приоритет для Украины, подчеркнул до этого Зеленский, призвав партнеров Киева защитить украинское небо.

В украинской компании "Энергоатом" заявили, что в ночь на 19 декабря зафиксировали пролет дрона Shahed над Южно-Украинской АЭС.

Как отметило в ежедневной сводке министерство обороны Великобритании, частная военная компания (ЧВК) Вагнера разработала наступательную тактику с целью использовать большое количество плохо подготовленных завербованных осужденных. По оценке британской разведки, бойцам, скорее всего, выдают смартфоны или планшеты с направлением и целями атаки, наложенными на спутниковые снимки, а командиры на уровне взвода и выше остаются в укрытии и следят за исполнением приказов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Самовольное отклонение от маршрута, может грозить смертной казнью, при этом бронетехника нечасто поддерживает отправленных в атаку, указали в британской разведке.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на завербованных в тюрьмах бойцов ЧВК Вагнера законы, касающиеся участников боевых действий.

Институт изучения войны (ISW) сомневается, что российские военные, даже в случае их усиления элементами белорусских вооруженных сил, будут в ближайшие несколько месяцев способны подготовить и провести эффективные крупномасштабные механизированные наступательные операции. Тем не менее президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о возобновлении подобных операций позднее этой зимой, считают в ISW.

ФРГ приостановила новые закупки БМП Puma для нужд бундесвера

Проблемы, выявленные у боевых машин пехоты (БМП) Puma, не должны послужить Германии предлогом для отказа поставить Украине БМП Marder, заявил депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

До этого стало известно, что из-за серии поломок БМП Puma Германия приостановила их новые закупки для нужд бундесвера, решив заменить машины этой модели на БМП Marder.

Вместе с тем в министерстве обороны ФРГ подчеркнули, что Германия на сегодняшний день не осуществляла поставок боевых машин пехоты Marder из запасов бундесвера в Украину или в другие страны.

Глава спецслужбы Молдовы: РФ может пойти на создание коридора с Приднестровьем

Россия может пойти на создание коридора с Приднестровьем, заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяцэ в интервью телеканалу TVR Moldova. "Что последует за этим, их (российские. - Ред.) намерения в отношении Кишинева мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", - уверен Мустяцэ. Позднее в СИБ уточнили, что наступление РФ в направлении Приднестровья может произойти уже в 2023 году. Там также указали, что имплементация зависит от динамики в войне в Украине.

Беспрецедентный объем пожертвований в Германии на срочную помощь Украине

Война в Украине вызвала беспрецедентную волну пожертвований и солидарности в Германии, заявило местное отделение католической гуманитарной организации Caritas International агентству dpa. Несмотря на энергетический кризис и инфляцию - в ФРГ удалось собрать на срочную помощь Украине около 71 млн евро - это превышает объем пожертвований пострадавшим из-за цунами у берегов Индонезии в 2004 году, передали в Caritas International.

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