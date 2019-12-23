Времена года в Шпревальде - "Немецкой Венеции" (фотогалерея)

Шпревальд - популярный туристический регион под Берлином и биосферный заповедник ЮНЕСКО.
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Эта фахверковая водяная мельница была построена на южной окраине бранденбургского региона Шпревальд в 1777 году. Так она выглядит нынешней весной.
Вплоть до октября почту в бранденбургском регионе Шпревальд вновь будут доставлять на лодках.
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Эта фотография была сделана на рождественском рынке в Музее под открытым небом Леде (Lehde) в бранденбургском регионе Шпревальд.
На фото - огуречная пара король Кристоф Первый и королева Ангелика Первая показывают новый урожай овощей в Шпревальде.