Времена года в Шпревальде - "Немецкой Венеции" (фотогалерея)

Шпревальд - лес на реке Шпрее

P.S. До начала пандемии коронавирусной инфекции ежегодно в гостиницах и частных пансионах Шпревальда останавливалось более 700 тыс. человек. Здесь также бывает много туристов, приезжающих на один день - без ночевки. Этим летом большинство немцев провели отпуска в Германии, и в Шпревальде после локдауна было много гостей, но в целом сезон в местных СМИ здесь называют тяжелым.

Автор: Максим Нелюбин