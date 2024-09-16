"Врачи без границ" объявили о прекращении работы в России

Международная некоммерческая организация "Врачи без границ" (MSF) объявила о вынужденном прекращении своей деятельности на территории России после 32 лет работы. Об этом говорится в пресс-релизе , опубликованном на ее сайте, в понедельник, 16 сентября. Причиной ухода из РФ организация назвала полученное от министерства юстиции РФ письмо с решением исключить филиал НКО в России из реестра иностранных неправительственных организаций.

"Нам очень грустно завершать наши программы в стране, поскольку многие люди, нуждающиеся в медицинской и гуманитарной помощи, теперь останутся без поддержки, которую мы могли бы им оказать", - говорится в заявлении MSF. В то же время в организации отметили, что "хотели бы еще поработать в России, если это будет возможно".

В середине августа 2024 года российский Минюст отозвал лицензии у международных гуманитарных организаций в РФ. Под удар попали, в частности, "Врачи без границ" и "Врачи мира". Формальной причиной в министерстве назвали "несоответствие деятельности" НКО их уставу, не пояснив при этом, в чем именно оно заключается. Тогда организациям дали месяц на ликвидацию представительств в России и закрытие счетов.