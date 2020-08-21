 Врачи не разрешили вывезти Навального на лечение в ФРГ | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2020

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Россия

Врачи не разрешили вывезти Навального на лечение в ФРГ

По мнению врачей, российский оппозиционер нетранспортабелен. Согласия родственников на транспортировку в Германию оказалось недостаточно, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Больница в Омске, в которой находится Алексей Навальный

Больница в Омске, в которой находится Алексей Навальный

Руководство больницы скорой помощи №1 в Омске, где борются за жизнь известного российского оппозиционера Алексея Навального, не разрешили перевозить его в Германию для лечения. Главный врач посчитал, что состояние Навального нестабильное и он нетранспортабелен, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем микроблоге в Twitter утром в пятницу, 21 августа.

Со своей стороны юрист основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Иван Жданов сообщил в Twitter, что главврач больницы заявил родственникам о своей неготовности взять ответственность за перевозку Навального.

Ранее сообщалось, что из Германии в Россию уже вылетел самолет, чтобы забрать Алексея Навального. Предполагалось, что оппозиционера заберут уже сегодня утром. Его планировали доставить в берлинскую больницу Charite.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в бессознательном состоянии утром 20 августа. Самолет, на котором он летел в Москву, совершил экстренную посадку в Омске, поскольку Навальному стало плохо. Эксперты полагают, что политик стал жертвой отравления. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

 

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    Автор: Галина Петровская


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