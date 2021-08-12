 Впервые с конца июня суточный прирост зараженных ковидом в РФ ниже 21 тысячи | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 16.08.2021

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Коронавирус

Впервые с конца июня суточный прирост зараженных ковидом в РФ ниже 21 тысячи

Число смертей от коронавируса в России по-прежнему превышает 800 за сутки. Между тем суточный прирост новых случаев инфицирования опустился ниже 21 тысячи - в последний раз подобный показатель был зафиксирован 29 июня.

Больной COVID-19 пациент больницы в Краснодаре

Больной COVID-19 пациент больницы в Краснодаре

За последние сутки в России впервые за два месяца выявлено менее 21 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, обнародованным в понедельник, 16 августа, суточный прирост новых заболевших составил по всей стране 20 765 случаев, это наименьший показатель с конца июня.

В Москве подтверждено 1489 новых случаев заражения COVID-19 за 24 часа - это минимальный показатель заболеваемости в российской столице с конца марта. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1383 заболевших, в Московской области - 1362.

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусом в России уменьшилось незначительно: за минувшие сутки оно составило 806 человек, это на 10 меньше, чем днем ранее. Наибольшее число летальных случаев приходится на Москву (54), Санкт-Петербург (44), Иркутскую область (34) и Краснодарский край (33 умерших).

В общей сложности в России за все время с начала пандемии зарегистрирован 6 621 601 случай заражения коронавирусом, 171 305 пациентов погибли и 5 899 917 вылечились от легочного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом.

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