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Берлин (Митте, фото из архива, Dirk Sattler/imago imges)Фото: Dirk Sattler/imago imges
КонфликтыУкраина

Вероятный визит Зеленского: в Берлине усилят безопасность

Екатерина Венкина
32 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 мая.

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На 444-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 13 мая (время московское).

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В Берлине в воскресенье, 14 мая, с 05.00 до 18.00 (06.00 до 19.00 мск) будут приняты масштабные меры безопасности и перекрыто движение транспорта. Об этом сообщили в полиции столицы Германии. Сильнее других эти меры затронут районы вблизи правительственного квартала. Чтобы попасть в зоны ограниченного доступа, жителям или должностным лицам необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также рабочий пропуск. Остальным рекомендовано по возможности избегать указанных районов. Агентство dpa связывает усиление мер безопасности в Берлине с возможным визитом президента Украины Владимира Зеленского. Официального подтверждения того, что Зеленский действительно приедет в Германию - впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину - пока нет. Издание t-online ранее сообщило, что украинский президент может отменить поездку в ФРГ из-за утечки информации о ней. В субботу, 13 мая, Владимира Зеленского ожидают в Италии. 

 

Хроника событий 12 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 мая 00.00 - 13.59 >>>

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