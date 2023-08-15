Возможные поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине

Политики и военные эксперты в ФРГ спорят о том, стоит ли Берлину предоставить в распоряжение Киева немецкие крылатые ракеты большой дальности Taurus, и если да - то в какой комплектации. Досье DW.

Украина настаивает на начале поставок властями ФРГ Киеву немецких крылатых ракет большой дальности Taurus для защиты от России. "Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Между тем в Берлине, похоже, еще не приняли решения на этот счет. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) по-прежнему сдержанно высказывается о возможности передачи ракет Taurus Вооруженным силам Украины. "Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно взвешивать каждое отдельное решение, чтобы понять, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", - пояснил он в летнем интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF. Это относится и к поставке Taurus, уточнил Шольц.

При этом ряд депутатов бундестага (как от оппозиции, так и от партий правящей коалиции), а также военных экспертов призывают правительство ФРГ как можно скорее разрешить поставки крылатых ракет Taurus Украине.