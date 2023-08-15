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Возможные поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине

1 ч. назад

Политики и военные эксперты в ФРГ спорят о том, стоит ли Берлину предоставить в распоряжение Киева немецкие крылатые ракеты большой дальности Taurus, и если да - то в какой комплектации. Досье DW.

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Немецкая крылатая ракета большой дальности Taurus на выставке в Берлине (фото из архива)
Немецкая крылатая ракета большой дальности Taurus на выставке в Берлине (фото из архива) Фото: Arnulf Hettrich/IMAGO

Украина настаивает на начале поставок властями ФРГ Киеву  немецких крылатых ракет большой дальности Taurus для защиты от России. "Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней солдат и мирных жителей, ускорить освобождение своих территорий и быстрее закончить войну", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Между тем в Берлине, похоже, еще не приняли решения на этот счет. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) по-прежнему сдержанно высказывается о возможности передачи ракет Taurus Вооруженным силам Украины. "Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно взвешивать каждое отдельное решение, чтобы понять, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", - пояснил он в летнем интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF. Это относится и к поставке Taurus, уточнил Шольц.

При этом ряд депутатов бундестага (как от оппозиции, так и от партий правящей коалиции), а также военных экспертов призывают правительство ФРГ как можно скорее разрешить поставки крылатых ракет Taurus Украине.

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