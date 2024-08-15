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Воздушные силы ВСУ: Сбиты 29 ударных беспилотников

Екатерина Венкина
15 августа 2024 г.

Сбиты 29 ударных дронов РФ типа Shahed, сообщили в украинских Воздушных силах. Наступление ВСУ "ощутимо влияет на оборону, материально-техническое обеспечение и безопасность России", указали в ISW.

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Отражение атаки дронов на Киев (фото из архива)
Отражение атаки дронов на Киев (фото из архива)Фото: GLEB GARANICH/REUTERS

Вооруженные силы РФ в ночь на четверг, 15 августа, нанесли удар тремя управляемыми ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области и 29-ю ударными беспилотниками (БПЛА) типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска. Об этом сообщили в Telegram Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мобильные огневые группы Сил обороны Украины, авиация, зенитные ракетные подразделения и средства радиоэлектронной борьбы сбили 29 БПЛА в небе над Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областями.

ISW: Наступление ВСУ оказывает "ощутимое влияние на оборону, материально-техническое обеспечение и безопасность России"

Между тем американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских провоенных блогеров сообщил, что украинские формирования "незначительно продвинулись в Курской области". Тем временем наступление ВСУ оказывает "ощутимое влияние на оборону, материально-техническое обеспечение и безопасность России", указали аналитики ISW. Российские власти продолжают вербовку для противостояния силам Украины в Курской области, добавили там.

К 14 августа, по данным ВСУ, украинская сторона контролировала 1 000 квадратных километров территории РФ, включая минимум 74 населенных пункта, а также захватила сотни российских военнопленных, напомнило агентство AP.

Эвакуация в Глушковском районе Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов 14 августа сообщил о принудительной эвакуации жителей Глушковского района, граничащего с Украиной. Координируют процесс выезда силовые структуры, военнослужащие, местная администрация и дружинники Курского центра "Патриот", заявил Смирнов. По его словам, утром в области несколько раз сообщалось о ракетной опасности.

Ранее эвакуация была объявлена в Большесолдатском, Кореневском и Суджанском районах Курской области. Врио курского губернатора 12 августа заявил, что в области были эвакуированы более 120 тысяч человек.

Кроме того, жители Краснояружского района соседней Белгородской области практически полностью покинули его, следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова.

Наступательная операция ВСУ в Курской области началась 6 августа. Бои идут в Кореневском, Суджанском районах и Беловском районах.

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