Возбуждено дело против еще одного генерала из команды Шойгу

Главное военное следственное управление СК России возбудило дело в отношении экс-заместителя министра обороны РФ, генерала армии запаса Павла Попова. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ . Попов много лет входил в команду бывшего главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.

Экс-замминистра подозревается в мошенничестве в 2021-2024 годах в связи с деятельностью парка "Патриот".

По версии следствия, речь идет о незаконном обогащении - совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Они в начале августа были арестованы по делу о мошенничестве.

СМИ: Попов задержан, проводятся обыски

Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку "различных материальных ценностей себе на загородный участок" в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот", утверждают в СК. Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций на договоре с парком выполнять без оплаты строительно-монтажные работы в своих загородных апартаментах, считает следствие. По его данным, за счет парка проводилось и техобслуживание участка площадью около 3 гектаров.

В собственности Попова и членов его семьи - недвижимость в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края на сумму свыше 500 млн рублей (4,9 млн евро), добавили в СК. "Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела", - указали там.

По информации агентства ТАСС, генерал задержан, по месту его проживания прошли обыски.

Попов долгое время работал в МЧС РФ, в 2013 году перешел в Минобороны России - вскоре после того, как его возглавил Шойгу.

С 2020 года в связи с отравлением Алексея Навального Попов находился под санкциями стран ЕС, позднее - Великобритании, США, Канады и других стран.

Задержания и аресты в Минобороны и Генштабе РФ

Это - далеко не единственное громкое дело в структурах российских вооруженных сил в последние месяцы. Так, 1 августа был арестован гендиректор российского акционерного общества "Военторг" Владимир Павлов по обвинению в хищении средств Минобороны РФ. По версии следствия, Павлов обеспечил закупку армейских несессеров в рамках госконтракта по завышенной цене на сумму более 400 млн рублей (3,9 млн евро).

До этого, 26 июля, арестовали бывшего заместителя министра обороны России генерала Дмитрия Булгакова. По версии следствия, при Булгакове была создана система поставки в войска некачественных сухпайков по завышенным ценам. Ущерб от его деятельности в СК оценили в 1,3 млрд рублей (12,8 млн евро).

Ранее, 24 июля, стало известно о задержании в Москве гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) МО РФ Андрея Белкова. Его подозревают в том, что в 2019 году он организовал госзакупку томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны по завышенной цене - за 121 млн рублей (1,1 млн евро) вместо 76 млн рублей (748 тыс. евро).

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов был арестован в апреле по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В мае был задержан начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов - тоже по обвинению в получении взятки. В том же месяце бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, критиковавшего МО РФ, задержали по обвинению в мошенничестве.

В конце мая арестовали экс-заместителя начальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Его обвиняют в получении взятки в размере 36 млн рублей (354 тыс. евро), он частично признал свою вину.