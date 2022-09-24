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Флаг УкраиныФото: Robert Michael/dpa/picture alliance
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ВОЗ проводит лотерею в помощь Украине с участием звезд

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Все желающие могут участвовать в лотерее Фонда ВОЗ и выиграть призы от мировых звезд. Тем самым предполагается собрать 55 млн евро для помощи Украине.

https://www.dw.com/ru/voz-provodit-lotereu-dla-pomosi-ukraine-s-ucastiem-mirovyh-zvezd/a-63225815

Британские поп-звезды Гарри Стайлз и Эд Ширан, американский баскетболист и актер Шакил О'Нил, украинский боксер Владимир Кличко и ряд других мировых звезд пожертвовали свои личные вещи, чтобы собрать деньги для Украины, обороняющейся против полномасштабного российского вторжения. В субботу, 24 сентября, Фонд Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) запустил портал Human Kind, на котором проводится розыгрыш в пользу Украины.

В частности, Стайлз пожертвовал пластинку со своим автографом, О'Нил и другие спортсмены подписали майки. Владимир Кличко направил на акцию свою боксерскую перчатку, а британская поп-легенда Энни Леннокс - солнцезащитные очки. По словам Леннокс, она "глубоко потрясена" кадрами с войны в Украине и призывает всех помочь жителям этой страны

Лотерея будет продолжаться до конца октября

Фонд ВОЗ намерен собрать более 55 миллионов евро, чтобы поддержать работу организации в Украине и соседних государствах. Всем, кто хочет участвовать в розыгрыше, необходимо заплатить в пересчете 5-10 евро за один лотерейный билет, победители будут определены фондом 31 октября.

По собственным данным ВОЗ, в начала открытого российского вторжения в Украину она поставила этой стране 1300 тонн помощи, в том числе, медикаментов, машин скорой помощи и хирургического оборудования.

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