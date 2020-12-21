 ВОЗ проведет экстренное заседание по новому штамму коронавируса | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 22.12.2020

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Коронавирус

ВОЗ проведет экстренное заседание по новому штамму коронавируса

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 77 млн человек во всем мире, свыше 1,7 млн скончались. Выздоровели более 54 млн пациентов. DW следит за событиями 22 декабря.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Мировое сообщество борется с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 77,6 млн жителей планеты. Свыше 1,7 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 54,4 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 22 декабря (время московское).

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В Черногории до 11 января действует правило, согласно которому туристы должны предъявить тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. При отсутствии теста необходимо пройти 14-дневный карантин. В стране с 22.00 до 5.00 действует комендантский час, междугородний пассажирский транспорт в это время не вправе ездить 25 и 30-31 декабря, а также 1-2 и 7 января. Кроме того, ограничения распространяются на работу ресторанов в отелях, бассейнов, спа-центров и на развлекательные мероприятия.

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Компании BioNTech может понадобиться шесть недель, чтобы "приспособить" свою вакцину от коронавируса к новому штамму, появившемуся в Великобритании и некоторых других странах. Об этом сообщил глава BioNTech Угур Шахин на пресс-конференции. В этом случае измененная вакцина должна будет снова получить допуск медицинского регулятора, отметил Шахин.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена созвать экстренное заседание, чтобы обсудить новую мутацию коронавируса, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пояснив, что дата заседания пока не определена. Он отметил, что сейчас важно получить больше информации о новом штамме вируса и посредством новых ограничений предотвратить его распространение.

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Несмотря на обнаружение нового штамма коронавируса в Великобритании, Европейская комиссия намерена рекомендовать странам Евросоюза не закрывать границы, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. Брюссель считает необходимым сохранить грузовое транспортное сообщение, при этом поездки граждан государств ЕС в другие европейские страны должны быть сокращены до необходимого минимума. Официальное представление рекомендаций Еврокомиссии запланировано на вторую половину дня 22 декабря.

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За последние сутки в Индии зафиксировано 19 556 новых случаев заражения COVID-19, это наименьший прирост инфицирования с 3 июля. Всего в стране с начала пандемии заразились коронавирусом около 10,08 млн человек. Количество смертей в результате заражения выросло на сутки на 301 - до более чем 146,1 тысячи.

В России выявлено почти 29 тысяч новых случаев инфицирования

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В России за последние сутки выявлено 28 776 новых случаев заражения коронавирусом, более 7,2 тысячи из них - в Москве. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в РФ выросло до более чем 2,9 млн. Количество смертей в результате заражения увеличилось на 561 - до более чем 51,9 тысячи.

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Немецкая фармацевтическая компания BioNTech ожидает, что до конца 2020 года в распоряжение стран Евросоюза поступят 12,5 млн доз вакцины от коронавируса, которую BioNTech разработала совместно с американской Pfizer. BioNTech отмечает, что намерена расширить объемы производства препарата.

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Правительства в Лондоне и Париже продолжают согласовывать возможное открытие границы, которую Франция закрыла вскоре после сообщений о повышенной заразности обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса. Тем временем британское объединение предприятий розничной торговли BRC предупредило: если в ближайшие сутки тоннель под Ла-Маншем не будет открыт для грузового транспорта, это может иметь отрицательные последствия для потребителей. «Непосредственно после рождественских праздников может возникнуть проблема. Речь идет о таких продуктах, как салат, овощи, свежие фрукты, которые в это время поступают главным образом из Европы», - заявил телерадиокомпании BBC Эндрю Опай, который отвечает в BRC за продовольственные товары.

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В текущем году Немецкий Красный Крест (НКК) получил гораздо больше пожертвований, чем в прошлом - почти 50 млн евро против более 30 млн в 2019-м. В условиях пандемии коронавируса «многие хотят помочь другим. Это меня очень радует», признала президент НКК Герда Хассельфельдт (Gerda Hasselfeldt) в интервью газете Saarbrücker Zeitung. По ее словам, благодаря пожертвованиям в кризисные времена удается помочь онлайн-обучению детей из социально слабых семей, а также инвалидам.

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В Германии за последние сутки зафиксировано более 19 тысяч заражений коронавирусом. От последствий заражения за сутки умер 731 человек, общее число жертв с начала пандемии - 27 006 человек. А общее число выявленных случаев инфекции в Германии превысило 1,5 миллиона.

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Берлинское издание TIP назвало директора Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиана Дростена (Christian Drosten) "лучшим берлинцем года". Список из трех "самых стыдных берлинцев" возглавляют три ковид-диссидента: повар-веган Аттила Хильдман (Attila Hildmann), журналист Ансельм Ленц (Anselm Lenz) и бывший учитель Николай Нерлинг (Nikolai Nerling).

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Главный страх россиян во время пандемии - потерять работу. Это следует из исследования, проведенного в сентябре и октябре Высшей школой экономики. Этот страх назвали 37 процентов из 6 тысяч опрошенных. 21 процент признали, что боятся прекращения выплат зарплаты или пенсии.

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Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер стимулирования экономики объемом в 900 миллиардов долларов. Теперь документы будут направлены в Сенат, где их должны одобрить в ближайшее время. После этого проекты поступят на подписание президенту США Дональду Трампу.

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Закрытые магазины в центре Франкфурта-на-Майне

Закрытые магазины в центре Франкфурта-на-Майне

В Германии в ноябре продолжилось сокращение налоговых поступлений в бюджеты федерации и федеральных земель. В ноябре они снизились на 7 процентов, в то время как в период с января по октябрь сокращение составило 8 процентов. За одиннадцать месяцев текущего года дефицит федерального бюджета достиг 133,6 миллиарда евро. Наряду с сокращением доходов бюджета резко увеличились расходы на программы помощи гражданам и компаниям, пострадавшим от ограничительных мер, которые были введены для борьбы с пандемией коронавируса.

BioNTech и Pfizer проверят вакцину на новом штамме коронавируса

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Вакцина, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, с высокой долей вероятности будет эффективна и против нового штамма коронавируса, появившегося в Великобритании, заявил глава BioNTech Угур Сахин  (Ugur Sahin) агентству dpa. По его словам, вакцину проверяли с помощью 20 вариантов этого вируса с другими мутациями, и во всех случаях иммунный ответ организма с ними успешно боролся. Как отметил Сахин, теперь вакцину нужно проверить на действенность в отношении нового штамма коронавируса, на что потребуется около двух недель.

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Во вторник вакцину от коронавируса получат главный инфекционист США Энтони Фаучи и министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. Вместе с ними прививку препаратом американского концерна Moderna сделает директор Национального института здравоохранения (NIH) Фрэнсис Коллинз, а также рядовые медицинские работники NIH. "Мы считаем важным публично получить вакцину, чтобы продемонстрировать, что эти вакцины безопасны и эффективны", - написал Азар в своем Twitter. Ранее Фаучи, которому недавно исполнилось 80 лет, заявлял, что сделает прививку публично, чтобы укрепить доверие граждан к вакцине. 

ВОЗ призывает не паниковать из-за нового штамма коронавируса

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Несмотря на то, что новый и очевидно более заразный штамм коронавируса вызывает серьезное беспокойство у властей по всему миру, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают не паниковать. "Даже если вирус распространяется немного эффективнее, его все еще можно остановить", - подчеркнул координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан. По его словам, ситуация "еще не вышла из-под контроля". "Нет никаких доказательств, что новый штамм приведет к более тяжелому течению болезни", - отметил Райан, сообщив, что его устойчивость к находящимся в разработке вакцинам проверяется сейчас в нескольких лабораториях. По мнению ВОЗ, стратегия борьбы с новым штаммом остается прежней и не требует никаких изменений.

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Снабжение Великобритании товарами повседневного спроса работает надежно, несмотря на ограничение пассажирских и грузовых перевозок между британскими островами и европейским континентом из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом в понедельник вечером заявил британский премьер Борис Джонсон после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, задержки поставок в Соединенное Королевство касаются только "небольших объемов продуктов питания".

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Избранный президент США Джо Байден публично получил прививку от коронавируса вакциной, разработанной совместно немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Вакцинация политика была проведена в понедельник в клинике города Ньюарк в штате Делавэр. 78-летний Байден призвал американцев не бояться вакцинации, сказав перед телекамерой, что нет "повода для опасений". Он также призвал граждан США носить маски и следовать рекомендациям экспертов. США наиболее сильно пострадали от пандемии коронавируса, с начала которой в стране умерло около 318 тысяч человек.

>>> Хроника пандемии 21 декабря >>>

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Более заразный штамм коронавируса: ЕС отгораживается от Великобритании

  • Люди в масках на уличном рынке в Ухане

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьские рынки снова ожили

    С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.

  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    В Ухане опять танцуют в парках

    Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.

  • Рынок в Ухане, снятый с воздуха

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Рынок в Ухане - место начала пандемии?

    Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.

  • Владелец ресторана Лай Юнь

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Ресторан открыт, продукты подорожали

    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


 

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