ВОЗ перенесет из Москвы офис по неинфекционным заболеваниям

До конца текущего года базирующийся в Москве офис ВОЗ будет переведен в Копенгаген, где размещен Европейский региональный комитет организации.

Из-за продолжающейся войны РФ против Украины Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перенесет Офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями из Москвы в Копенгаген. За такое решение проголосовали в понедельник, 15 мая, большинство делегатов третьей специальной сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. Офис будет перемещен в Данию не позднее 1 января 2024 года.

В заявлении на странице ВОЗ указывается, что на сессии были отклонены две поправки, предложенные РФ и Таджикистаном. Москва предлагала создать подкомитет для изучения обстоятельств закрытия в Москве европейского офиса по предотвращению неинфекционных заболеваний, а власти Таджикистана - разместить этот офис в Душанбе.

Улучшение условий работы и солидарность с Украиной

"Учитывая агрессивность России и неприемлемое вторжение в Украину, в Москве не может базироваться наш такой важный офис", - заявила министр здравоохранения Дании Софи Лёде. Целью перемещения офиса является улучшение условий работы организации, а также демонстрация солидарности с Украиной, отметил в свою очередь министр по вопросам развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен. В Копенгагене размещено главное представительство Европейского бюро ВОЗ.

Офис ВОЗ в Москве занимается проблемами неинфекционных заболеваний, которые являются главной причиной смертности в европейском регионе. "75 процентов всех случаев смерти связано с сердечно-сосудистыми болезнями, раком, диабетом и хроническими заболеваниями дыхательной системы", - отмечает ВОЗ.

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