ВОЗ доставила помощь в Афганистан - впервые при "Талибане"

Впервые после захвата власти в Афганистане "Талибаном" в страну доставлены медикаменты и другие медицинские материалы от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Самолет с 12,5 тонн гуманитарного груза приземлился в Мазари-Шарифе на севере страны, сообщается в понедельник, 30 августа, в Twitter ООН.

Самолет был предоставлен правительством Пакистана, а вылетел в Афганистан из Дубая. В этом городе находятся около 500 тонн гуманитарной помощи и медицинских препаратов, предназначенных для помощи афганцам. Но из-за взрывов и хаоса в аэропорту Кабула, гуманитарные грузы долгое время не могли начать доставлять по месту назначения.

"Теперь нам удалось частично восполнить запасы медучреждений Афганистана и гарантировать продолжение работы поддерживаемых ВОЗ медицинских служб", - заявил глава регионального отдела ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандари.

Талибы у власти и теракты в аэропорту Кабула

После взятия почти всех провинций Афганистана боевики фундаменталистского исламского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул. США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

26 августа в районе аэропорта Кабула произошли два теракта, в результате которых погибли 13 американских военных и до 200 афганцев. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "ИГ-Хорасан". 29 августа беспилотник США нанес удар по автомобилю в районе кабульского аэропорта, в котором, предположительно, находился смертник со взрывчаткой. 30 августа США последними завершили вывод своих войск из Афганистана.

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