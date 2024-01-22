Что Лукашенко ищет в Африке?

Последнее время белорусские власти все чаще говорят об африканском континенте как о стратегическом партнере Беларуси. DW разбирается, насколько это соответствует действительности.

Вынужденная изоляция и санкционное давление после политического кризиса 2020 года в Беларуси заставили официальный Минск искать новых политических и экономических партнеров. В последнее время из уст белорусских чиновников стала все чаще упоминаться Африка и перспективность сотрудничества с этим регионом. Так, в прошлом году Александр Лукашенко несколько раз посетил африканский континент, побывав в Зимбабве, Экваториальной Гвинее и Кении, а попытки режима осваивать Африку пропагандисты даже нескромно назвали "белорусской экспансией". Но что именно ищет Лукашенко в Африке и есть ли ответная заинтересованность у африканских стран сотрудничать с Беларусью?

Интерес Лукашенко: восстановление имиджа и коррупция

Повышенное внимание белорусского режима к африканскому континенту и громкие слова про экспансию политический обозреватель проекта "Позірк" Александр Класковский считает очередным пиар-ходом Лукашенко: "Белорусская пропаганда раздувает значение африканского вектора на фоне обвала торговли и всего комплекса отношений с Европой, США и Украиной. Им нужно продемонстрировать, что режим не в изоляции и якобы есть и другие направления".

Политический обозреватель "Позірк" Александр Класковский Фото: privat

Кроме того, рассуждая о потенциальных интересах режима Лукашенко в африканских странах, Класковский вспоминает громкие расследования о том, как окружение Лукашенко добывало золото в Зимбабве: "Хотя официальная торговля с Африкой очень мала, есть такой коррумпированный теневой бизнес, который может не отражаться в официальной статистике, но приносить дивиденды определенным лицам".

Страны Африки готовы общаться со всеми, даже с диктатурами

По мнению белорусского историка Евгения Красулина, африканский регион считается очень перспективным рынком, имеющим огромный потенциал. Африканские страны привлекают гигантскими запасами природных ресурсов и металлов вроде золота, возможностями в развитии сельского хозяйства и рабочими ресурсами. "Около 50% населения Африки - это люди до 25 лет, - отмечает эксперт. - Если сравнить этот показатель с европейским, нетрудно понять, где будущее".

Вместе с тем Африка - очень неоднородный континет. "С одной стороны, есть Гвинея и Зимбабве - старые диктаторские модели, близкие к белорусскому режиму. Соответственно, с ними в последнее время больше всего контактов, - говорит Красулин. - Но есть Гана, где демократии намного больше, чем в Беларуси. Тем не менее многие из стран Африки склонны к так называемой неидеологизированной политике: то есть готовы общаться с любыми странами, с любым политическим устройством".

Историк также добавляет, что Лукашенко при взаимодействии с Африкой очень успешно играет на антиколониальных чувствах, которые сильно распространены на континенте.

В плане торговли с Африкой Лукашенко хвастаться нечем

Как отмечает экономист BEROC Анастасия Лузгина, учитывая перспективность Африки как региона, интерес Беларуси не удивителен, хотя на данный момент успешным это сотрудничество назвать нельзя. "У нас нет детальной статистики по внешней торговли, но можно основываться на данных 2020 года. Там видно, что Африка как континент находится в самом конце по объемам в рамках белорусской внешней торговли. В 2020 году товарооборот со странами Азии составил 9 млрд долларов, с Европой - 48 млрд долларов , а со странами Африки - только 553 млн долларов. Это совсем ничего”, - говорит экономист.

Текущее состояние торговли с африканскими странами можно узнать только по обрывочным заявлениям чиновников. Премьер-министр Роман Головченко недавно выразил свое неудовлетворение ростом экспорта белорусских товаров в Африку. По его словам, в 2022 году экспорт составил немногим более 200 млн долларов, и даже доковидный максимум в 400 млн долларов в 2019 году - это крайне мало для континента с полуторамиллиардным населением.

"Получается, что хвастаться белорусским властям нечем. Несмотря на то, что Лукашенко осуществлял свои визиты и настойчиво звал африканских лидеров в гости, никаких подвижек в экономическом сотрудничестве не видно", - отмечает Лузгина.

Основные проблемы торговли с Африкой - логистика и расчеты

По данным на 2021 год, основными торговыми партнерами Беларуси в Африке были Ангола, куда Беларусь экспортировала товаров на 88,4 млн долларов, Марокко (42,9 млн), Египет (41, 8 млн), Тунис (54,8 млн), Уганда (28,7 млн) и Кот-д'Ивуар (27, 4 млн). Ключевым товаром поставок, как пишет издание myfin.by, были калийные удобрения: в 2020 году Беларусь экспортировала калий в 27 государств Африки на общую сумму 123 млн долларов. Помимо калия Беларусь продает в Африку сельскохозяйственную технику и продовольственные товары.

Экономист BEROC Анастасия Лузгина Фото: Privat

Вместе с тем, как поясняет Лузгина, много вопросов вызывает логистика поставок, поскольку Африка находится далеко от Беларуси, а логистические возможности Беларуси сильно ограничены после кризиса 2020 года и начала войны в Украине. "Кроме того, есть вопрос насчет расчетов. Африканские валюты - это не мировые валюты, и очевидно, белорусские власти не заинтересованы в их использовании. А что касается евро и долларов, то на многие белорусские банки наложены санкции", - говорит экономист.

Насколько Африке интересна Беларусь?

Еще одной проблемой торговли Беларуси и государств Африки Анастасия Лузгина называет невысокую заинтересованность африканских стран: "К африканскому континенту проявляют интерес и другие государства, тот же Китай, который может предложить лучшие условия. А Беларуси предложить хорошую цену сложно, учитывая проблемы с логистикой".

В свою очередь Евгений Красулин считает, что интерес к взаимодействию с Беларусью у стран Африки есть, однако он во многом нивелируется тем, что сотрудничество коррумпировано и непрозрачно. "Во время истории с продажей тракторов в Кению в стране было много публикаций с непониманием, что это за схемы такие и кто это будет оплачивать. Среди прессы есть впечатление, что Беларусь - это что-то диктаторское и небезопасное, ведь страна под санкциями".

Такое восприятие Беларуси, по мнению историка, отсекает Беларусь от значительных перспектив. "Думаю, демократической Беларуси надо использовать любые возможности, чтобы наладить контакты с африканскими странами, во всяком случае с теми, кто на это готов, ведь у Африки большое будущее", - говорит Евгений Красулин.

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