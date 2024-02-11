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Восемь китайских воздушных шаров обнаружены над Тайванем

Алексей Волошинов
11 февраля 2024 г.

Министерство обороны Тайваня второй день подряд сообщает об аномально большом количестве китайских воздушных шаров над островом.

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Моряки военно-морских сил Тайваня во время учений в городе Гаосюн (фото из архива)
Моряки военно-морских сил Тайваня во время учений в городе Гаосюн (фото из архива)Фото: Ritchie B. Tongo/dpa/picture alliance

Министерство обороны Тайваня заявило в воскресенье, 11 февраля, что за предыдущие сутки обнаружило восемь китайских воздушных шаров, пересекающих Тайваньский пролив. Из них пять летели непосредственно над территорией острова. Второй день подряд оборонное ведомство фиксирует самое большое количество шаров с тех пор, как оно начало публиковать информацию о них.

По мнению Тайбэя, возросшая активность Китая в воздухе представляет угрозу авиационной безопасности и является попыткой ведения психологической войны. Власти КНР утверждают, что воздушные шары предназначены для метеорологических исследований и не должны использоваться как инструмент политической борьбы.

Активность Китая вокруг Тайваня растет

Тайвань жалуется на регулярное появление китайских воздушных шаров в своем воздушном пространстве с декабря 2023 года. Кроме того, как сообщается, китайские военные самолеты регулярно летают в Тайваньском проливе и часто пересекают его срединную линию, служившую ранее неофициальной линией разграничения между КНР и самопровозглашенным Тайванем, который Пекин рассматривает как свою мятежную провинцию.

В январе на Тайване состоялись выборы президента. Победу на них одержал кандидат от Демократической прогрессивной партии и сторонник независимости Лай Циндэ. В Китае его называют "опасным сепаратистом" и считают, что выборы не остановят "неотвратимую тенденцию к окончательному воссоединению родины".

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