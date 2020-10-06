Воронежскую активистку оштрафовали на 400 тысяч рублей за комментарий

Советский районный суд Воронежа в пятницу, 4 декабря, признал активистку Надежду Белову виновной в публичном оправдании терроризма в ее комментариях в социальной сети "Вконтакте". Белова должна уплатить 400 тысяч рублей штрафа. Виновной в оправдании терроризма девушка себя не признает.

По версии следствия, 31 октября 2018 года Надежда Белова написала в соцсети несколько комментариев под новостью о теракте, который совершил 17-летний Михаил Жлобицкий у здания ФСБ в Архангельске. Прокурор Оксана Радостина запросила в качестве наказания штраф 500 тысяч рублей.

Ранее в интервью DW 36-летняя Надежда Белова указывала, что настоящая причина уголовного дела - ее городской активизм. Белова провела две успешные акции в своем родном селе Новая Усмань - против строительства магазина на месте парковки перед больницей и против отмены прямых маршруток из села до Воронежа.

"И раньше, до суда, было ясно, что местным чиновникам я не нравлюсь. Их друзья писали мне оскорбления, угрожали, что сына и меня изобьют по дороге из школы. Я понимала, что глава села - эфэсбэшник - не ограничится этим. Но надеялась, что не будет так страшно. Оказалось - страшно", - говорила Белова.

Активистка планирует обжаловать приговор. "Разумеется, нет никаких сомнений, что в апелляционных инстанциях мы ничего не добьемся. Это дело - максимально позорное и сфабрикованное. Но мы обязательно подадим в ЕСПЧ и выиграем там", - сказала Надежда Белова после объявления приговора. Также она начала общественный сбор средств на оплату штрафа.

Аресты после взрыва в архангельском УФСБ

Осенью 2018 году 17-летний Михаил Жлобицкий из Архангельска обвинил силовиков в фабрикации дел и пытках, а затем подорвал себя на входе в региональное управление ФСБ. Кроме Жлобицкого никто не пострадал. Дело активно обсуждалось в социальных сетях. После в разных регионах страны начали возбуждать уголовные дела за оправдания терроризма в интернете.

По данным ОВД-Инфо, по следам взрыва в Архангельске преследованию подвергся как минимум 71 человек в 22 регионах страны. При этом возбуждено по меньшей мере 20 уголовных дел об "оправдании терроризма". Так, суд признал виновной псковскую журналистку Светлану Прокопьеву и приговорил ее к штрафу в 500 тысяч рублей. Она зачитала свою колонку в эфире “Эха Москвы”.

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