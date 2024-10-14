Мужчина с оружием арестован вблизи с местом митинга Трампа

Перед выступлением кандидата от республиканцев Дональда Трампа в Калифорнии полиция задержала вооруженного мужчину, пытавшегося въехать на территорию митинга на автомобиле с "самодельными" номерными знаками.

Помощники шерифа округа Риверсайд в Калифорнии арестовали вечером в субботу, 12 октября, вооруженного мужчину рядом с предвыборным митингом кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. В полиции назвали случившееся "предположительно, предотвращенным покушением", сообщили калифорнийские СМИ днем позже, когда задержанный был отпущен под залог.

Машина 49-летнего жителя соседнего с Калифорнией штата Невада, опознанного полицией как Вем Миллер, была остановлена на посту рядом с местом проведения митинга. При обыске у него были найдены дробовик и пистолет, сообщила газета Los Angeles Times , уточнив, что, по данным полиции, у задержанного были изъяты заряженное оружие и снаряженный патронами магазин повышенной вместимости.

Подозреваемый - зарегистрированный республиканец

По информации окружного шерифа Чеда Бьянко, при задержании Миллер предъявил фальшивые VIP-приглашение на встречу с Трампом и удостоверение прессы. Кроме того, при обыске машины были обнаружены несколько паспортов и водительских удостоверений на разные имена. Машина также была незарегистрированной, а номерной знак - "самодельным". Бьянко уточнил, что подозреваемый - зарегистрированный республиканец, участвовавший в выборах в нижнюю палату законодательной палаты штата Невада в 2022 году, а также член правой антиправительственной группы.

По данным полиции, есть основания полагать, что подозреваемый принадлежит к группировке, аналогичной немецким "рейхсбюргерам". Миллер был временно помещен в тюрьму за правонарушения, связанные с оружием. Вскоре он был отпущен под залог, сказал Бьянко, выразив мнение, что полиция предотвратила третье покушение на жизнь Трампа. Расследование продолжается.

Трамп не был в опасности

В штабе Дональда Трампа ситуацию на момент публикации инцидент не комментировали. Арест Миллера произошел еще до того, как кандидат от республиканцев прибыл на место проведения митинга. Секретная служба, которая отвечает за охрану Трампа, подчеркнула, что экс-президенту ничего не угрожало.

После освобождения подозреваемого несколько американских журналистов пообщались с ним. Миллер отверг обвинения в заговоре с целью убийства, назвав их "чепухой". Как рассказал изданию Daily Mail его знакомый, Миллер, напротив, большой поклонник Трампа.

Первые два покушения на Трампа

В ходе предвыборной кампании на Дональда Трампа совершены две попытки покушения. В первую из них он оказался в ситуации критической опасности.

На предвыборном митинге Трампа 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, огонь по политику открыл 20-летний местный житель Томас Мэттью Крукс. Пуля оцарапала политику ухо, Трамп был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности.

Второе покушение произошло 15 сентября в гольф-клубе во Флориде. 58-летний Райан Уэсли Рут через забор направил винтовку на Трампа, игравшего в тот момент в гольф. В ходе расследования прокуратура представила улики, которые, по ее мнению, подтверждают факт планировавшегося покушения на Трампа. В числе прочего, найдено письмо подозреваемого, в котором содержится намек на "попытку покушения на Дональда Трампа", а также рукописный список дат и мест выступлений Трампа. Предполагаемый злоумышленник пока не признал свою вину. Адвокаты безуспешно пытались добиться его освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение.

Трамп запросил военные самолеты для охраны

Команда Трампа для предвыборной кампании экс-президента запросила у администрации США военные самолеты для полетов политика в последние недели кампании, сообщила 11 октября газета The Washington Post (WP) со ссылкой на письма и источники. Кроме того, штаб Трампа попросил расширить ограничения на полеты над его резиденциями и митингами, больше использовать пуленепробиваемое стекло на выступлениях в семи колеблющихся штатах и предоставить ряд других военных транспортных средств для перевозки Трампа.

"Запросы являются чрезвычайными и беспрецедентными - ни один кандидат в недавней истории не перевозился на военных самолетах перед выборами", - отмечает газета. Новые запросы поступили после того, как советники кампании Трампа получили информацию, что Иран все еще активно замышляет убить его, узнала WP. Высокопоставленные американские чиновники заявили изданию, что, основываясь на текущих разведданных, маловероятно, что предвыборному штабу Трампа будут предоставлены военные самолеты.