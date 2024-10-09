Волонтеру "Немцова моста" дали 12 лет лишения свободы

Активиста Евгения Мищенко, организатора мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту приговорили в день рождения оппозиционера. Его обвинили в намерении вступить в легион "Свобода России" в 2023 году.

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил активиста Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы, сообщило в среду, 9 октября, издание "Медиазона" . По решению суда первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима, уточнил корреспондент издания из зала суда.

Прокурор Светлана Тарасова просила приговорить Мищенко к 16 годам по обвинению в участии в "террористической организации". По ее словам, смягчающим обстоятельством в деле стало то, что осужденного положительно характеризуют на работе, а на его попечении находится имеющая инвалидность супруга.

Евгений Мищенко в ходе судебного процесса признал фактические обстоятельства дела, но не признал вину, считая уголовное преследование против него политически мотивированным. Большая часть доказательств в отношении Мищенко строится на показаниях сотрудника центра "Э" под прикрытием, который, выдавая себя за волонтера "Немцова моста", записывал беседы с Мищенко на диктофон, пишет "Медиазона".

Мищенко обвинен в намерении вступить в ЛСР

Евгения Мищенко обвинили в том, что в 2023 году он собирался вступить в объявленный в РФ террористической организацией легион "Свобода России" (ЛСР) - принимающего участие в военных действиях на стороне ВСУ. По версии обвинения, Мищенко предложил представителю ЛСР разместить пусковые ракетные установки на своем земельном участке в деревне Теплое Смоленской области. Также обвинение считает, что Мищенко заявил, что готов наблюдать за российскими военными объектами и, в частности, снимал для легиона военный аэродром в Кубинке в Московской области.

Ранее Мищенко подтвердил "Медиазоне", что действительно связывался с ЛСР: "Я выходил на связь с этой организацией, это бесполезно отрицать, это действительно так". Активист находится в заключении чуть больше года - его задержали 11 сентября 2023-го. Он рассказывал, что при задержании его избили, сломав три ребра.

Приговор огласили в день рождения Бориса Немцова

Суд огласил приговор Евгению Мищенко в юбилей российского оппозиционера Бориса Немцова, которому в этот день исполнилось бы 65 лет. Волонтер Мищенко организовал в 2015 году импровизированный мемориал "Немцов мост", на Большом Москворецком мосту, где политик был убит.

Борис Немцов поздно вечером 27 февраля 2015 года был застрелен в спину в сотне метров от Кремля. Суд признал виновными и приговорил к длительным срокам заключения пятерых уроженцев Чечни, среди которых были офицеры силовых структур. Это Заур Дадаев (непосредственный исполнитель убийства), братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Заказчики убийства до сих пор не установлены. Соратники и близкие Немцова раскритиковали расследование, многие из них уверены, что к убийству политика причастно руководство Чечни или России.